Trump promite simplificarea acordarii vizelor pentru specialisti, inclusiv posibilitatea obtinerii cetateniei

Donald Trump promite că modificările vor aduce „simplitate”, „certitudine” şi posibilitatea obţinerii cetăţeniei SUA, transmite Reuters, prelaută de Agerpres.

“Posesorii de H-1B în Statele Unite pot sta liniştiţi că în curând vor veni modificări care vor aduce atât simplitate, cât şi certitudine pentru şederea voastră, inclusiv o potenţială cale spre cetăţenie. Vrem să încurajăm oamenii talentaţi şi înalt calificaţi să caute opţiuni de carieră în SUA”, a afirmat Trump într-o postare pe Twitter vineri dimineaţă.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.