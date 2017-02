Trump, pus in dificultate la telefon de o intrebare a lui Putin. Presedintele SUA si-a intrebat consilierii despre ce e vorba

Donald Trump nu stia despre ce este vorba in acord, relateaza Reuters, citand surse convergente de la varful administratiei SUA.

Vladimir Putin a adus in discutie, in timpul convorbirii de o ora, posibilitatea ca cele doua tari sa prelungeasca acordul semnat in 2010 de Barack Obama si Dmitri Medvedev.

Noul START prevede ca pana in februarie 2018 Rusia si SUA sa reduca la cel mult 1.500 numarul focoaselor nucleare strategice amplasate, ajungand astfel la cel mai scazut nivel din ultimele decenii.

Drept raspuns la propunerea lui Putin, Donald Trump a facut o pauza si le-a cerut consilierilor sai sa ii explice despre ce tratat este vorba, potrivit Reuters.

Liderul de la Casa Alba i-a replicat apoi lui Putin ca noul START a fost una dintre intelegerile paguboase negociate de administratia Obama si ca tratatul e mai avantajos pentru Rusia.

Presedintele american a vorbit apoi despre propria sa cota de popularitate, au indicat sursele consultate de Reuters.

Agentia noteaza ca discutia cu Vladimir Putin a ridicat noi semne de intrebare legate de cat de pregatit este noul presedinte sa stea de vorba cu lideri straini.

Noul START poate fi extins pentru inca cinci ani, pana in 2021, cu acordul partilor. Documentul aflat acum in vigoare a fost semnat la Praga la 8 aprilie 2010. Senatul american l-a ratificat opt luni mai tarziu. Acordul a intrat in vigoare in februarie 2011.