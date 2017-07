Trump - Putin, cea mai asteptata intalnire a anului. Analistii americani se tem ca liderul SUA va fi o prada usoara

Unii analisti politici se tem ca Donald Trump va fi o prada usoara pentru Vladimir Putin - "un fost spion sovietic de top, experimentat in jocul complicat al strategiilor si politicii", relateaza Bloomberg.

Mult anticipata intalnire dintre cei doi sefi de stat promite sa fixeze tonul relatiilor SUA-Rusia pentru urmatorii patru ani. Mizele intalnirii - o serie de probleme globale precum sanctiunile antirusesti, politicile expansioniste ale Kremlinului, programul nuclear din Coreea de Nord, criza din Siria, Iranul, dar si mult discutata implicare ruseasca in alegerile din SUA si tari europene.

"Putin s-a aratat a fi un tactician talentat si concentrat, care se pregateste minutios si nu se lasa distras usor de la obiectivele sale", relateaza Bloomberg. Trump e cunoscut pentru faptul ca ignora pregatirile si merge pe instinct, avand incredere in capacitatea sa de a citi oamenii cu care poarta un dialog. In cazul lui Putin, specializat in arta inselaciunii, acest lucru s-ar putea dovedi dificil, mai ales daca liderul rus va incerca sa-l dezarmeze pe Trump cu laude, mai precizeaza sursa citata.

"Putin este pregatit profesional sa manipuleze oamenii. Va veni bine pregatit la intalnire si este important sa fim si noi pregatiti" a spus William Burns fost ambasador american in Rusia sub George W. Bush.

"Cel mai rau scenariu este ca, la nervi, Trump s-ar repezi sa-si exprime furia pe Twitter. Sper totusi sa nu faca asta. Dar nu cred ca Putin isi va pierde cumpatul, in cel mai rau caz va fi tacut, monosilabic, dar nu cred ca va face o criza. Tot ce putem spera este ca vor gasi o baza pentru o conversatie inteligenta", e de parere Suzanne Massie, fost consilier al lui Ronald Reagan.

Potrivit BBC, Donald Trump si Vladimir Putin se vor intalni vineri, fata in fata, timp de o ora, de la 16:45 (n.r. ora Moldovei).

Prima intalnire, inceputa cu stangul

Intr-un discurs rostit joi, la Varsovia, Trump a indemnat Rusia sa puna capat activitatilor destabilizatoare in Ucraina si sa nu mai sustina ”regimuri ostile”, referindu-se la Siria si Iran. Sagetile trimise de Trump catre Rusia au fost catalogate de analisti drept surprinzatoare.

Kremlinul a reactionat imediat ca nu este de acord cu acuzatiile presedintelui american potrivit carora comportamentul Rusiei este “destabilizator”. “Nu suntem de accord cu o astfel de abordare”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o teleconferinta cu jurnalitii.

Potrivit lui, Kremlinul a regretat intotdeauna lipsa de intelegere dintre Rusia si Statele Unite privind asteptarile pentru relatiile lor viitoare. “Exact de aceea asteptam prima reuniune a celor doi presedinti”, a adaugat purtatorul de cuvant.

“Vor putea sa isi impartaseasca personal gandurile in privinta celor mai importante subiecte si, ce este cel mai important, va fi o ocazie pentru a se cunoaste si a intelege, in sfarsit, abordarea adevarata a fiecaruia in relatiile bilaterale, nu abordarea transmisa de media”, a insistat oficialul.