Trump: "Relatiile cu Rusia sunt mai proaste decat in perioada Razboiului Rece”

Totodată, liderul de la Casa Albă a confirmat disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia să depăşească dificultăţile economice, dar cu condiţia opririi "cursei înarmării", informează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

"Relaţiile noastre cu Rusia sunt acum mai proaste ca oricând, inclusiv decât în perioada Războiului Rece. Nu există niciun motiv pentru aceasta. Rusia are nevoie de noi pentru economia ei, ceea ce ar fi foarte uşor de făcut, şi avem nevoie ca toate naţiunile să lucreze împreună. Să oprim cursa înarmării?”, a scris Trump, miercuri, pe reţeaua de socializare.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?