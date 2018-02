Trump se gandeste sa inarmeze profesorii in scoli: “Multor oameni nu o sa le placa” - VIDEO

Rand pe rand, elevii de la diferite scoli, dar si parinti ai victimelor s-au asezat in jurul lui Donald Trump intr-o camera de la Casa Alba. Fiecare si-a spus durerea si i-a cerut presedintelui sa ia masuri pentru a preveni tragediile in institutiile de invatamant.

”Mi-am pierdut prietenul, care mi-a fost ca un frate. Iar acum el este cu mine si ma incurajeaza sa fiu puternic, dar este dificil.”

”Niciodata nu ar trebui sa se intample ceva atat de oribil si nici nu poti sa te gandesti la asa ceva. Totul parea fals. Nici nu intelegeam ce se intampla.”

Iar Donald Trump se pare ca a gasit solutia – presedintele a sugerat ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Acest lucru s-ar aplica, evident, doar pentru persoanele care stiu sa manuiasca o arma. Ei ar urma o pregatire speciala.”

Unii insa nu au fost de acord cu ideea presedintelui. Totodata, Trump a promis sa ca va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind cumpararea unor arme, inclusiv obligatia prezentarii cazierului judiciar si controale privind sanatatea mintala.

Acelasi lucru o cer si mii de oameni, care in ulimele zile au organizat proteste in diferite orase americane. Miercurea trecuta, un fost elev al unui liceu din Parkland a deschis focul cu o arma semiautomata in incinta scolii, omorand 17 persoane.