Trump si-a rezervat deja sloganul pentru alegerile din 2020: "Sa pastram maretia Americii!"

Cu doua zile inainte de depunerea juramantului, vineri, Trump a depus pe langa Biroul american pentru proprietate intelectuala o cerere de inregistrare ca marca protejata a sloganului pe care intentioneaza sa-l foloseasca in campania pentru realegerea sa in 2020, relateaza Agerpres.

Cererea a fost depusa in numele companiei din New York "Donald J.Trump for President, Inc.", si se refera la toate produsele derivate si strangerile de fonduri avand la baza sloganul "Keep America Great!", cu punct de exclamare.

Noul sef de la Casa Alba a indicat saptamana trecuta cu prilejul unui interviu pentru Washington Post care va fi sloganul sau pentru 2020, cand a intrerupt discutia pentru a chema un jurist caruia i-a cerut sa faca imediat o cerere de inregistrare a acestuia.

El a mai explicat atunci ca ideea sloganului pentru campania din 2016, "Sa redam maretia Americii", i-a venit la 7 noiembrie 2012, chiar a doua zi dupa realegerea lui Barack Obama.