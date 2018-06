Trump si Kim, discutii si in timpul mesei. Ce au mancat cei doi presedinti

Potrivit Casei Albe, masa a început, marţi, cu un cocteil de crevete, salată de avocado şi kerabu, un fel pe bază de orez, cu mango verde, sos de miere şi lime şi caracatiţă, relatează news.ro.

Între garnituri se află cartofi ”dauphinois”, brocoli la abur, orez prăjit şi legume asiatice.

La desert se servesc tarte cu ciocolată neagră şi îngheţată de vanilie Haagen-Dazs.

Celor doi lideri li s-au alăturat, din partea americană, secretarul de Stat Mike Pompeo, secretarul general al Casei Albe John Kelly şi consilierul pe probleme de securitate naţională John Bolton.

President Trump and North Korean leader Kim Jong Un participate in a working lunch.



