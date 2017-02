Trump si premierul australian au avut o discutie telefonica privind refugiatii. Presedintele SUA a oprit brusc conversatia

Convorbirea telefonica intre presedintele american Donald Trump si premierul australian Malcolm Turnbull s-a dovedit a fi scurta ca urmare a punerii sub semnul intrebarii a acordului bilateral cu privire la refugiati, a relatat miercuri Washington Post, citat de AFP, conform Agerpres.

Potrivit cotidianului american, presedintele republican al SUA a intrerupt brusc convorbirea dupa ce a criticat acordul incheiat de predecesorul sau, Barack Obama, privind primirea de refugiati trimisi de Australia in tabere controversate. Conform presei, Trump a intrerupt convorbirea dupa 25 de minute, desi fusese programata sa dureze o ora.

Din cele patru convorbiri telefonice pe care le-a avut cu lideri straini sambata, aceasta a fost "de departe cea mai rea", a reactionat Donald Trump la scurt timp dupa aceea, potrivit Washington Post.

Canberra a negociat in luna noiembrie 2016 un "acord exceptional" cu administratia presedintelui Barack Obama privind primirea unui numar nespecificat din cei 1.600 de imigranti din taberele de detentie din Insula Manus, in Papua Noua Guinee, si Nauru, o mica insula din Pacific.

Sunt voci la Canberra care isi exprima temerea ca Trump, care tocmai a semnat un decret prin care interzice temporar cetatenilor din sapte state majoritar musulmane accesul pe teritoriul american, va reveni asupra acordului in cauza, intrucat de la investire a incercat sa abroge o serie de politici ale predecesorului sau.

Dupa convorbirea telefonica cu presedintele american, premierul Turnbull a declarat luni ca acordul va fi onorat.

La scurt timp dupa publicarea articolului din Washington Post miercuri, Donald Trump a pus sub semnul intrebarii respectivul document.

"Ce credetia Administratia Obama a acceptat sa ia mii de imigranti ilegali din Australia. De cea Voi revizui acest acord tembel", a scris Trump intr-o postare pe Twitter.

Chestionat in legatura cu afirmatiile ziarului american, Turnbull a incercat sa evite un raspuns direct. "Ar fi mai bine ca aceste lucruri, aceste convorbiri, sa fie duse in mod onest si sa ramana in privat", a afirmat el joi. "Va asigur ca relatia noastra este foarte puternica", a adaugat el.

Australia promoveaza ea insasi o politica extrem de dura fata de refugiatii care ajung pe teritoriul sau.

In numele luptei impotriva bandelor de traficanti si al necesitatii de a descuraja migrantii care incearca traversari periculoase spre Australia, Canberra intercepteaza sistematic barcile care incearca sa ajunga ilegal pe coastele australiene.