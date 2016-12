Trump si Putin anunta relansarea cursei inarmarii nucleare. "Lumea trebuie sa revina la realitate"

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, s-a pronuntat joi in favoarea extinderii si consolidarii capacitatilor nucleare ale SUA pana cand lumea 'revine la realitate', un semnal ca el ar putea accepta o costisitoare modernizare a arsenalului nuclear al SUA care a devenit foarte invechit, transmite agentia Reuters.

In deceniul urmator, multe dintre submarinele purtatoare de rachete balistice, bombardierele si instalatiile terestre de lansare a rachetelor, adica elementele triadei nucleare americane, se vor apropia de sfarsitul duratei lor proiectate de exploatare. Conform unor evaluari independente, modernizarea si intretinerea acestui arsenal va costa in urmatorii 30 de ani circa un trilion de dolari.

'Statele Unite trebuie sa-si consolideze semnificativ si sa-si extinda capacitatile nucleare pana cand lumea revine la realitate in privinta arsenalelor nucleare', a indicat Trump intr-o postare pe Twitter. El nu a oferit insa alte detalii.

In campania electorala premergatoare scrutinului prezidential din 8 noiembrie, Trump a sustinut in general ideea consolidarii pe ansamblu a armatei americane, insa in acelasi timp s-a pronuntat pentru scaderea taxelor si pentru tinerea sub control a cheltuielilor bugetare. Viitorul presedinte al SUA a avut miercuri o intalnire cu mai multi responsabili ai Pentagonului implicati in programele de achizitii ale armatei, precum si cu directorii executivi ai societatilor Lockheed Martin si Boeing, principalii furnizori de echipamente militare pentru armata americana. Trump a declarat dupa aceasta intalnire ca a discutat cu reprezentantii celor doua companii despre scaderea costurilor unor programe foarte importante, respectiv cel al avionului multirol invizibil F-35 si cel al achizitiei unui nou avion Boeing 747-8 care va fi viitorul Air Force One.

Si Vladimir Putin a cerut, tot joi, intarirea, in urmatorul an, a fortelor nucleare strategice ale tarii sale, pentru ca acestea sa fie capabile sa strapunga orice scut antiracheta, cum este cel pe care SUA il desfasoara in Europa de Est, informeaza AFP si agentiile de presa ruse. "Trebuie intarit potentialul militar al fortelor nucleare strategice, inainte de toate cu ajutorul sistemelor de rachete capabile sa garanteze strapungerea sistemelor de aparare antiracheta existente sau viitoare", a declarat liderul de la Kremlin, in timpul unei reuniuni cu oficiali ai structurilor armate ale Rusiei.

Potrivit lui Putin, doar 60% din armamentul fortelor nucleare ruse este modern. Pe de alta parte, nivelul de pregatire a crescut, mai ales dupa exercitiul strategic Kavkaz de anul acesta, care „a crescut gradul de protectie a granitelor”.