Trump sufera o noua infrangere in cazul inlocuirii legii Obamacare. Senatorii republicani au amanat votul crucial

Aceasta amanare inseamna o noua lovitura grea pentru legea de abrogare si inlocuire a Obamacare, care a trecut cu dificultate de Camera Reprezentantilor.

Cinci senatori republicani au promis ca se vor opune legislatiei, iar dreapta nu-si permite sa piarda decat doua voturi pentru a trece legea de camera superioara a Congresului.

Presedintele Trump i-a invitat pe toti senatorii republicani la o intalnire la Casa Alba.

In Camera Reprezentantilor, congresmenii au trebuit sa depuna eforturi mari pentru a trece legea, dupa un prim esec provocat de aripa extra-conservatoare a Partidului Republican.

Senatori ultraconservatori si colegii moderati - din motive diferite - au anuntat ca se opun textului redactat de lideri republicani, despre care un raport publicat luni estimeaza ca va lasa 49 de milioane de persoane in afara sistemului asigurarilor de sanatate in 2026, reprezentand 18% din totalul persoanelor in varsta de pana la 65 de ani din Statele Unite.

Textul ar abroga elemente centrale ale legii democrate din 2010, o piatra de temelie a presedintiei Obama, si anume obligatia universala de a se asigura si o serie de reglementari vizand sa garanteze un nivel minimum de asigurare la nivel national in SUA.

De asemenea, legea ar reduce puternic creditele federale alocate sanatatii, in special destinate asigurarii medicale a celor mai saraci si celor cu dizabilitati - Medicaid.

Consecinta, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului (CBO), este ca Statele Unite vor avea cu 22 de milioane de asigurati mai putin la orizontul lui 2026 fata de statu-quoul Obamacare.

Acest pas inapoi este considerat inacceptabil de moderati. Una dintre purtatoarele lor de cuvant, Susan Collins, a anuntat luni ca va vota impotriva proiectului de lege pentru abrogarea si inlocuirea Obamacare.

De cealalta parte, ultraconservatorul Rand Paul catalogheaza planul republican drept o "Obamacare light", departe de abrogarea totala la care viseaza el si alti trei colegi. Asta deoarece numeroase ajutoare financiare, in pofida faptului ca vor fi reduse, vor fi prelungite.

”Este un text prost”, a repetat senatorul din Kentucky, conchizand ca ”mai bine nu se voteaza nimic decat sa se voteze o lege proasta”.

Intreaga minoritate democrata este impotriva, iar republicanii trebuie sa-si limiteze voturile impotriva in propria tabara la cel mult doua din 52, in Senatul cu 100 de mandate.