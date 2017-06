Trump sugereaza ca se afla in spatele deciziei tarilor arabe de a izola Qatar-ul: "E inceputul sfarsitului pentru terorism"

Declaratiile sale vin dupa ce Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Egipt, Yemen, Libia si Maldive au rupt relatiile diplomatice cu Qatarul, tara pe care au acuzat-o ca sustine terorismul.

"In timpul calatoriei mele in Orientul Mijlociu am declarat ca nu mai acceptam finantarea ideologiilor radicale. Liderii au aratat catre Qatar - Uite"

"Imi pare rau, dar daca ma bazam pe stirile false de la CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post sau New York Times, aveam zero sanse sa castig Casa Alba."

"Ma bucur sa vad ca intalnirea cu regele saudit si lideri din alte 50 de tari da roade. Au spus ca se vor opune finantarii extremismului...

si toate referirile trimiteau catre Qatar. Poate este inceputul sfarsitului pentru ororile terorismului", a scris Donald Trump pe Twitter.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017