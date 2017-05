Trump: "Toata lumea devine panicata atunci cand il apas". Ce rol are butonul rosu de pe biroul sau

La prima vedere, toata lumea se gandeste ca butonul situat langa telefonul presedintelui cei mai mari puteri militare ale lumii are un rol cat se poate de serios, precum activarea unui atac nuclear. In realitate, butonul are un scop practic si comod pentru presedinte - si anume ii avertizeaza pe angajatii Casei Albe sa-i aduca ceva de baut sau de mancare liderului american.

"Toata lumea devine putin panicata atunci cand apas butonul", glumeste Donald Trump intr-un interviu acordat unui reporter de la Financial Times.

In plus, Donald Trump sustine ca apasa de fiecare data butonul rosu din dorinta de primi o cola rece.