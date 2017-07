Trupa Linkin Park a facut public un nou videoclip cu doar cateva ore inainte de moartea lui Chester Bennington

Videoclipul piesei Talking To Myself contine imagini cu Chester Bennington din timpul unor concerte live.

Chester Bennington, varsta de 41 de ani, s-a spanzurat potrivit unor surse din politie citate de TMZ. El a fost gasit astfel cu putin inainte de ora locala 09:00 intr-o resedinta a sa din Palos Verdes, in apropiere de Los Angeles.

Chester Bennington a fost casatorit de doua ori si are sase copii. Cantaretul avea probleme cu drogurile si alcoolul de ani de zile si a marturisit a intentionat sa se sinucida dupa ce a fost abuzat de un adult cand eram copil.

Muzicianul a avut o relatie foarte stransa cu Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, care de asemenea s-a sinucis prin spanzurare in luna mai si care ar fi implinit joi, la 20 iulie, 53 de ani.

Linkin Park este una dintre trupele americane de rock alternativ cele mai cunoscute din ultimele decenii. Fondata in 1996, in California, cariera trupei a luat avant in anul 2000 cu albumul ''Hybrid Theory'', care a inclus hituri precum ''In the End'' si ''Crawling''. Cel mai recent album al formatiei, One More Light, a fost in topul Billboard 200 la inceputul acestui an.

In plus fata de Linkin Park, Bennington a format Dead of Sunrise in 2005, care a lansat un album, ''Out of Ashes'', in 2009, aminteste Billboard.