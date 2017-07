Trupa Linkin Park a transmis primul mesaj public dupa sinuciderea lui Chester Bennington. "Ai schimbat atat de multe vieti"

Membrii formatiei au spus ca au inimile frante si ca inca le este greu sa accepte vestea disparitiei sale, informeaza BBC.

”Inimile noastre sunt frante. Suntem inca socati si ne este greu sa acceptam ceea ce s-a intamplat”, a transmis formatia.

”Ai schimbat atat de multe vieti, poate chiar mai multe decat realizezi”, mai arata mesajul trupei.

”In ultimele cateva zile, am vazut un val de iubire si de sprijin din toata lumea, atat public, cat si in viata privata. Talinda si familia apreciaza acest lucru si vor ca lumea sa stie ca tu ai fost cel mai bun sot, fiu si tata. Familia nu va mai fi niciodata intreaga fara tine”, continua mesajul.

”Incercam sa ne reamintim ca demonii care ni te-au luat au fost intotdeauna parte din intelegere. Pana la urma, modul in care ai cantat despre acei demoni a facut ca toata lumea sa se indragosteasca de tine”, au mai scris colegii artistului.

”Viata fiecaruia dintre noi este mai frumoasa datorita tie. Isi multumim pentru acest dar. Te iubim si ne lipsesti mult. Ramas bun”, a incheiat trupa mesajul.

Chester Bennington, in varsta de 41 de ani, a fost gasit spanzurat, joi, intr-o vila din Palos Verdes, Los Angeles.

Chester Bennigton s-a spanzurat in ziua in care prietenul lui, Chris Cornell - care s-a sinucis la randul lui in luna mai - ar fi implinit 53 de ani. Solistul trupei Linkin Park i-a scris atunci lui Cornell o scrisoare emotionanta prin care rememoreaza ce a insemnat prietenia lor.

Chester Charles Bennington s-a nascut la 20 martie 1976. A fost muzician, cantautor si actor american, cunoscut mai ales ca vocalist principal al formatiilor rock Linkin Park si Dead by Sunrise.

Artistul era originar din Phoenix, Arizona, si locuia in Los Angeles. Muzicianul a fost influentat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner si Rush, visand sa fie al cincilea membru Depeche Mode.

Chester Bennigton s-a luptat cu dependenta de droguri in adolescenta.

Artistul avea sase copii, dintre care trei relatia cu sotia lui, Talinda Bennington.

Infiintata in 1996, formatia Linkin Park a vandut peste 70 de milioane de albume in intreaga lume si a castigat doua Premii Grammy.