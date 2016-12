Trupul neinsufletit al ambasadorului rus, asasinat de un politist la Ankara, repatriat. Scenele rare petrecute pe aeroport - FOTO

Criminalul, un tanar in varsta de 22 de ani, facea parte din cadrul fortelor anti-revolta din Turcia si a strigat, inainte de a scoate arma: "Noi murim in Alep, tu mori aici!"

Va avertizam, urmeaza imagini si detalii care va pot afecta emotional.

Trupul neinsufletit al lui Andrei Karlov, ambasadorul rus asasinat la Ankara, a fost intampinat marti seara, la Moscova, cu onoruri militare. Ministrul de externe rus, dar si cel din Turcia au fost alaturi de sotia si mama diplomatului ucis, la scara avionului din care a fost coborat sicriul.

O ceremonie simbolica, in prezenta unor inalti diplomati si a vice-premierului turc, a avut loc si la Ankara, inainte ca Andrei Karlov sa paraseasca Turcia pentru ultima oara.

Cu aceasta ocazie s-au derulat scene rar vazute intr-o tara musulmana, un preot ortodox rus a spus rugaciuni langa sicriu, in timp ce un soldat turc tinea portretul ambasadorului ucis.

Vaduva se afla in sala de expozitie cand sotul ei, care era la post in Ankara din 2013, a fost asasinat. In stare de soc, a fost pusa la adapost si trimisa imediat cu un avion la Moscova.

Ambasadorul Andrei Karlov sustinea un discurs la vernisajul expozitiei "Rusia prin ochii turcilor". Vorbea deja de 15 minute cand au rasunat rafale de gloante.

Atacatorul, un tanar in costum si cravata, a tras de cateva ori in aer, apoi si-a indreptat pistolul spre diplomatul rus, care s-a prabusit. Ulterior s-a dovedit ca individul era Mevlut Mert Altintas - politist in cadrul trupelor de interventie antirevolta de la Ankara.

"Nu uitati de Alep! Nu uitati de Siria! Allah este mare!"

Un fotograf de la Associated Press a surprins cu aparatul sau fiecare miscare a atacatorului.

Burhan Ozbilici, fotograf Associated Press: "Am vazut oameni care alergau cuprinsi de panica. Am vazut corpul ambasadorului la pamant. Nu am putut verifica daca a murit sau este lesinat. Atacatorul continua sa vorbeasca si inconjura trupul care zacea pe podea. Noi ne-am indepartat si el le-a spus oamenilor sa plece."

Atacatorul provine dintr-un oras din vestul Turciei. A absolvit Academia de Politie si lucra de 2 ani si jumatate in cadrul fortelor speciale din Ankara. Potrivit presei turce, tanarul era in concediu medical in momentul atacului. Tot jurnalistii turci scriu ca arma lui a declansat detectoarele de metal de la intrarea in cladire, dar a reusit sa ii convinga pe agentii de securitate sa il lase inauntru dupa ce le-a aratat legitimatia de politist.

Nu este clar deocamdata daca avea legaturi cu vreo grupare militanta. Dar Rusia si Turcia au cazut repede de acord ca asasinatul a fost un act de provocare, ce viza, spune Vladimir Putin, sa zadarniceasca normalizarea realatiilor bilaterale, precum si pacea in Siria.

"Reamintim inca o data ce am propus de atatea ori si propunem acum inca o data. Trebuie sa ne unim eforturile in lupta impotriva terorismului international", a spus Vladimir Putin.

La ancheta declansata iau parte si investigatori rusi.