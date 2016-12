Trupul neinsufletit al ambasadorului rus, asasinat de un politist la Ankara, a fost intampinat la Moscova cu onoruri militare - VIDEO

Onorurile militare au rasunat odata ce sicriul lui Andrei Karlov a ajuns pe aroportul din Moscova. Sotia ambasadorului rus, care a vazut cu ochii ei cum acesta a fost ucis, dar si mama lui Karlov nu si-au putut stapani lacrimile.

Andrei Karlov va fi inmormantat maine, iar presa rusa scrie ca Vladimir Putin a amanat mai multe intruniri importante, pentru a asista la funeralii. Astazi, in parlamentul rus deputatii au tinut un minut de reculegere in memoria lui Karlov, inainte de a incepe sedinta.

Ministrul rus al Apararii a anuntat ca va insista asupra unei investigatii minutioase la Ankara.

Serghei SHOIGU, MINISTRU AL APARARII RUSIA "Înţelegem că asemenea acţiuni sunt legate de activităţile noastre privind lupta împotriva terorismului. Trebuie să spun că noi nu ne vom opri."

Fikri ISIK, MINISTRU AL APARARII TURCIA "Am lucrat mult cu Andrei Karlov. Nu contează cine este vinovat pen tru crimă, noi îl vom găsi."

Iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a amintit despre necesitatea colaborarii dintre tari in lupta impotriva organizatiilor teroriste.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA "Trebuie să ne unim forţele impotriva terorismului. Doar în aşa fel, putem să câştigăm. Cer să fie sporite măsurile de securitate în Rusia şi în afara ei."

13 oameni au fost retinuti, in urma decesului ambasadorului rus. Asasinul lui Andrei Karlov a fost agent de politie pana in luna iulie, dupa care a fost scos din functie, fiind vizat in ancheta privind tentativa de lovitura de stat din Turcia. Presa straina scrie ca individul a reusit sa intre in galerie, prezentand o legitimatie falsa de politist. Andrei Karlov sustinea un discurs la o expozitie deja de 15 minute, cand au rasunat mai multe impuscaturi.

Ambasadorul rus a fost transportat la spital, insa a murit din cauza ranilor grave.