Trupurile celor doi copii morti in avalansa din Retezat, coborate de pe munte. Lantul greselilor care le-au fost fatale

Adolescentii, care au sfarsit dramatic, erau intr-o tura de antrenament impreuna cu tatii lor. Nu se stie de ce au ales un traseu atat de periculos, mai ales ca salvamontistii i-au avertizat ca pericolul de avalansa este imens.

In timp ce politia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, trupurile celor 2 au fost recuperate dupa o misiune de 12 ore.

Operatiunea de recuperare a trupurilor celor doi copii a fost una extrem de grea. Cei 18 salvamontisti si 5 jandarmi au pornit la drum in conditiile in care vantul a batut cu peste 80 de kilometri pe ora, a viscolit zapada, iar vizibilitatea era de maximum 15 metri. In plus, riscul de avalansa este inca foarte mare.

Ultimii care i-au vazut pe cei doi copii in viata au fost membrii unei scoli de ghizi montani care faceau antrenamente exact in acel loc, cu un grup de 52 de persoane.

Au urcat dinspre Cabaga Gentiana si s-au intalnit cu cei 7 in zona numita Saua Bucurei.

Catalin Berenghi, instructor scoala de ghizi Christian Adventure: "Ne-am salutat si am stabilit ca mergem pe traseul de iarna, adica pe sus, pe creasta. Numai ca la un moment dat ne-am despartit, noi am luat-o pe traseul de iarna, pe sus, pe creasta, ei au luat-o pe traseul de vara. Cand eram aproape de varf mai aveam 200 de metri, am auzit tipete de ajutor din vale. Am facut o echipa de 3 persoane echipate cu corzi, cu truse de prim-ajutor si cu statii de emisie-receptie".

Cristian este unul dintre cei care au coborat in Caldarea Berbecilor.

Cristian Borza, ghid montan: "Am coborat destul de mult pe o panta agresiva, inghetata. Usor, usor vizibilitatea a devenit mai buna, dar se mergea foarte greu. La fata locului erau 5 persoane, erau mult mai departe de unde se oprea panta, avalansa i-a dus mai departe. 5 stateau in picioare si doua culcate. I-am intrebat ce putem sa facem pentru ei si daca sunt accidentati, ne-au spus sa sunam la 112 si ca au doua persoane decedate. "

Salvatorii de moment au reusit sa-i convinga pe supravietuitori sa mearga cu ei.

Catalin Berenghi, instructor scoala de ghizi Christian Adventure: "Erau deja in stare de soc, daca ii mai intrebam si noi si le puneam tot felul de intrebari, nu stiu unde se ajungea si daca moralul lor... mai reuseam sa-i coboram."

Grupul in care s-a produs tragedia era format din 7 persoane. Geta - cea mai tanara alpinista de la noi, care pana la 14 ani a urcat 6 dintre cei mai inalti vulcani ai lumii si 5 dintre cele mai mari masive muntoase de pe Glob.

A pierit alaturi de ea, in avalansa si Erik Gulacsi, de doar 13 ani, care acum un an era cel mai tanar alpinist care escalada varful Aconcagua.

Tatal baiatului si sora lui in varsta de 16 ani au ajuns la spitalul din Hateg, de unde au fost externati. In grup erau si doua femei, despre care se stie doar ca nu aveau traumatisme grave. Doar tatal Getei, Ovidiu Popescu, este in prezent internat.

Politia cerceteaza cazul.

Laura Bradu, Agent Principal de Politie: "Dosarul penal vizeaza savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, iar in prima faza cercetarile vizeaza faptele. Vor fi audiate toate persoanele, iar la finalizarea cercetarilor vor fi luate masurile legale. "

Alpinistii experimentati spun ca in mod normal alpinistii nu aveau ce sa caute pe drumul de vara si ca liderul grupului a gresit.

David Neacsu, alpinist: "E de-ajuns o mica vibratie si zapada cade pe tine si te duce tavalug. Mai ales ca zapada asta era moale si poate un metru cub de zapada de genul asta atarna cateva tone. Definitia alpinismului este de fapt un sport periculos, trebuie sa-ti asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci, pentru ca in munte daca pierzi cu 1-0 nu te mai intorci acasa, cam asta e diferenta intre alpinism si fotbal."

Din pacate, desi experimentati, alpinistii au ignorat cu buna-stiinta avertizarile salvamontistilor, care anuntau risc maxim de avalansa in zona Retezat. In plus, nici nu au anuntat prezenta lor pe creasta vreunui serviciu de salvamont, asa cum impun regulile montane.

Foto: Jandarmeria Romana

Foto: Jandarmeria Romana

Cum s-a petrecut tragedia

Iadul s-a dezlantuit in jurul orei 14, in Masivul Retezat, la cel putin 30 de kilometri departare de orasele Petrosani, Hateg si Targu Jiu. Zona este una foarte periculoasa, spun specialistii, chiar sub varful Peleaga, de 2509 metri, al saptelea din tara si cel mai mare din Retezat. Un grup de 50 de cursanti ai unei scoli de ghizi montani din Bucuresti s-a aflat la doar doua sute de metri de locul incidentului infiorator, iar seful grupului spune ca a vazut cum blocuri de zapada navalesc peste un grup de sapte persoane.

Catalin Berenghi, Seful grupului de 50 de persoane: "Ei au luat-o pe drumul de vara si pur si simplu le-a fost fatal. Toti cei 7 au fost surprinsi de avalansa, am auzit tipete, nu se vedea nimic, era vizibilitate la 5 metri."

Imediat cativa membri ai grupului au plecat in ajutor.

Catalin Berenghi: "Am trimis trei dintre oamenii mei cu corzi la vale, cu truse de prim ajutor, cu statii. Au ajuns la fata locului dar doua persoane din cele 7 erau deja decedate."

Salvamontistii nu-si explica cum au ajuns copiii in Caldarea Berbecilor, unde s-a produs nenorocirea.

Ovidiu Bodeanu, seful salvamont Hunedoara: "Vorbim de un numar foarte mare de persoane care intr-o perioada cu zapada proaspata nu aveau ce cauta acolo.

Chiar daca este cum ziceau unii o scoala de munte. Pai tocmai, asta nu cred ca inveti la scoala de munte sa te duci a doua zi dupa ce anins proaspat un metru. Asta este cea mai mare greseala care o faci intr-o scoala de munte.

Sa le-arati cea Nu ne-au anuntat ca sunt in zona, de obicei se anunta cand e un grup mare ca sa suplimentam si noi - nu mai erau doi salvamontisti, erau 10, dar nu au zis nimic."

Seful scolii de ghizi, care a dus 50 de oameni intr-o zona cu risc maxim de avalansa, sustine ca grupul de turisti surprinsi de avalansa era separat de cel pe care-l conducea.

Cu toate acestea, avertizarile de avalansa date de salvamontisti in ultimele zile au fost ignorate complet.

Ovidiu Bodeanu, seful salvamont Hunedoara: "Am dat si ieri si alaltaieri, am dat tot timplul avertizari pentru ca zapada depusa, asta nu trebuie sa fii expert, depusa foarte multa intr-un timp foarte scurt nu are priza jos - e ca zapada de un metru pe acoperisul de tabla, asa se duce."

Avalansa s-a produs exact aceeasi zona in care in martie 2011 o tanara montaniarda si-a gasit sfarsitul dupa ce a alunecat pe o fasie de gheata, peste 500 de metri, in prapastie.