Tudor Chirila, despre adoptarea gratierii: "Romania a fost vanduta la ceas de seara"

"Romania a fost vanduta la ceas de seara, in spatele usilor unui guvern de ticalosi. Sper sa plateasca pentru asta cu varf ai indesat", a scris Tudor Chirila pe Facebook.

Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, un proiect de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate, a anuntat ministrul Justitiei, Florin Iordache.

"Am adoptat o serie de masuri care vizeaza evitarea unei hotarari pilot la CEDO si in acest sens am adoptat proiectul de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizeaza Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor", a declarat Florin Iordache la Palatul Victoria.