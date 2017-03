Turcia a suspendat contactele la nivel inalt cu Olanda si a interzis accesul in tara al ambasadorului olandez, intr-o noua escaladare a crizei diplomatice dintre cele doua tari, relateaza The Guardian. Vicepremierul Numan Kurtulmus a anuntat si ca va inchide spatiul aerian al tarii pentru diplomatii olandezi, dupa ce ministrii turci nu au putut ajunge la mitinguri electorale in Olanda.

Ambasadorul olandez la Ankara se afla in prezent in tara sa origine, in concediu.“Este o criza si una foarte profunda. Nu am creat noi aceasta criza si nici nu am adus-o la acest nivel”, a spus Kurtulmus intr-o conferinta de presa, dupa sedinta saptamanala de Guvern.

Tot luni seara, presedintele Recep Tayyip Erdogan a criticat-o dur pe Angela Merkel, acuzand-o ca sprijina teroristii. Totodata, liderul turc a amenintat Olanda ca va merge la Curtea Europeana a Drepturilor Omului dupa ce doi ministrii turci au fost impiedicati sa se adreseze compatriotilor la Rotterdam.

Autoritatile olandeze i-au avertizat pe cetatenii care calatoresc in Turcia sa fie vigilenti si sa evite locurile aglomerate. In acest context tensionat, premierul danez i-a "propus" omologului sau turc sa-si amane o vizita in Danemarca, prevazuta pentru sfarsitul lunii martie.

Politist Olandez: Putem sa va escortam si va sfatuim sa alegeti cea mai scurta ruta spre Germania. Ministra turca: Voi intra in sediul consulatului nostru, este cladirea tarii mele, iar eu sunt ministrul unei tari suverane, asa ceva e de neconceput in practicile internationale. Nu accept asta. Refuz. Nu ma voi intoarce in Germania. Politist olandez: Atunci vom discuta aceasta situatie si veti fi expulzata.

Acesta este episodul care a ridicat la cote maxime tensiunea intre Haga si Ankara. In noaptea de vineri spre sambata, Ministrului turc al Familiei, care venise cu masina din Germania, i-a fost interzis accesul in consulatul turc din Rotterdam. Dupa ce, in aceeasi zi, seful diplomatiei turce a fost intors din drum, inainte sa aterizeze la Rotterdam.

Incidentul a dus la izbucnirea unor mitinguri violente, incusliv dumunica noapte, la Amsterdam, cateva sute de turci au blocat cateva strazi si au aruncat artificii.

La Istanbul, presedintele Erdogan a fost furibund. "Occidentul si-a aratat adevarata fata in ultimele zile. Am crezut ca s-a terminat cu nazismul, dar nazismul este viu in Occident."

In plus, a cerut sanctiuni internationale impotriva Olandei si scuze oficiale. "Olanda nu s-a comportat ca o tara a Uniunii Europene, ca un stat aflat sub domnia legii, ci ca o tara bananiera."

"Ei ar trebui sa isi ceara scuze pentru ceea ce au facut", a fost reactia premierului olandez.

Reprezentantii guvernului turc nu mai sunt bineveniti nici in Danemarca. Premierul acestei tari i-a sugerat omologului turc sa isi amane ivita programata pentru 20 martie.

Premierul danez: "Asa cum stau lucrurile acum, s-ar interpreta gresit, ca si cum Danemarca ar fi mai blanda fata ce se intampla in Turcia, in comparatie cu vecinii Europeni, ceea ce nu este cazul" Uniunea Europeana a reactionat si ea. Presedintele Erdogan are nevoie de votul turcilor din afara tarii - aproximativ 5,5 milioane - la referendumul care i-ar asigura puteri sporite si ar transforma tara intr-o republica prezidentiala. O victorie in referendum i-ar da dreptul sa numeasca ministri si judecatori, sa faca bugetul tarii si sa legifereze prin decrete.

Autoritatile olandeze vad acest referendum ca un afront adus democratiei. In plus, se tem de tulburari in comunitatea musulmana, inaintea unui scrutin crucial in Olanda, cel de miercuri.

Erdogan o acuza pe Merkel ca "sustine teroristii" Erdogan a acuzat-o luni pe Angela Merkel ca „sustine teroristii”, o noua escaladare in conflictul dintre Ankara si tarile UE, relateaza AFP. “Merkel, de ce ascundeti teroristi in tara voastraa De ce nu actionatia”, a spus Erdogan intr-un interviu televizat, acuzand Berlinul ca nu a reactionat la cele 4.500 de dosare privind presupusi teroristi trimise de Ankara.

“Merkel, sustineti teroristii”, a adaugat el. Anterior, cancelarul german a respins drept complet inacceptabile comentariile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan care a descris olandezii drept urmasi ai nazismului. “Germania respinge complet retorica si orice alte comparatii cu national-socialismul facute de presedintele turc”, a spus Merkel.