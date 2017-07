Turcia comemoreaza un an de la puciul esuat, care a dus la intarirea puterii lui Erdogan. Inca 7.000 de "gulenisti", demisi

Recep Tayyp Erdogan a destituit vineri peste 7.000 de politisti, functionari publici si universitari, cu o zi inainte de implinirea unui an de la tentativa de lovitura de stat, relateaza Reuters. Acest decret prezidential este ultimul dintr-o serie in cadrul unei epurari vaste, lansate in urma puciului esuat, organizat, acuza Ankara, de predicatorul islamist Fethullah Gulen, un fost aliat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Gulen, care traieste in exil in Statele Unite, respinge aceste acuzatii.

In total, regimul turc a destituit si suspendat peste 150.000 de oficiali si a arestat aproximativ 50.000 de oameni din armata, politie, sistemul judiciar, universitari si din alte sectoare. Prin ultimul decret au fost dati afara 2.303 de politisti, inclusiv unii de rang inalt, dar si 302 de universitari din intreaga tara. De asemenea, decretul a retras functiile si gradele a 342 de ofiteri si militari in retragere.

Peste 240 de persoane, cele mai multe civili, au fost ucise, in noaptea de 15 spre 16 iulie 2016, dupa ce pucisti au incercat sa rastoarne Guvernul lui Erdogan. Incepand de marti, festivitati care marcheaza evenimentul se desfasoara in intreaga tara.

Punctul culminant este discursul lui Erdogan, prevazut in noaptea de sambata spre duminica, in Parlamentul de la Ankara, incepand de la ora locala 2.32 - momentul in care pucistii au bombardat cladirea. Un indemn special la rugaciune va fi lansat din minaretele celor aproximativ 90.000 de moschei, exact ca in noaptea tentativei de lovitura de stat, cand muezinii au trecut impotriva pucistilor. AKP organizeaza ”Garzi ale democratiei”, asa cum a facut cu un an in urma, cand cei care se opuneau puciului au ocupat piete publice, pentru a nu le lasa pucistilor.