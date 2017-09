Putin si Erdogan s-au intalnit la Ankara, unde au discutat despre constructia unui gazoduct - VIDEO

In primul rand, liderul de la Moscova si cel de la Ankara au vorbit despre succesele in domeniul economic si energetic. Mai exact, s-a anuntat ca o treime din gazoductul, construit de rusi in colaborare cu turcii, deja este gata, ceea ce ar fi 300 de kilometri de tevi.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Recent, in iunie, impreuna cu presedintele Turciei am inceput contructia portiunii acvatice a gazoductului. In prezent, toate lucrarile se desfasoara conform graficului.”

Presa rusa s-a laudat cu imbunatatirea relatiilor dintre Rusia si Turcia, avand in vedere ca Putin si Erdogan s-au intalnit deja de 5 ori in ultimele luni, fapt care a marcat semnificativ relatiile de comert si turism dintre cele doua tari.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: Numarul turistilor rusi a crescut, rog atentie, de 11 ori, adica 2,5 milioane de oameni.”

In schimb, jurnalistii din occident au mentionat ca Turcia deja ar fi platit prima rata pentru sistemul antiracheta, pe care il cumpara de la rusi. Acest fapt a adeverit presupunerile NATO.

Alianta nord-atlantica s-a aratat ingrijorata anterior de achizitia facuta de administatia de la Ankara. Pe agenda liderului rus si cel turc se mai numara conflictul din Siria, dar si Irak. Totodata, Putin si Erdogan ar fi discutat despre referendumul initiat de regimul kurd din Turcia. Relatiile ruso-turce au inceput sa se imbunatateasca dupa o perioada lunga de tensiune, cand la inceputul anului 2016, Turcia a doborat un bombardier rusesc.