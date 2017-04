Turcii au decis sa-i ofere mai multa putere presedintelui. Rezultatul referendumului a divizat tara in doua. In timp ce Erdogan se declara invingator, opozitia cere anularea rezultatelor - VIDEO

Cea mai importanta piata din Istanbul a fost plina de oameni noaptea trecuta. Desi Comisia Electorala inca nu anuntase rezultatele finale, presedintele turc tinea deja un discurs triumfator.

Recep TAYYP ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: ”Dragi cetăţeni, vă felicit din suflet. Acum am devenit un tot întreg, am devenit mai buni, am devenit fraţi, împreună am devenit Turcia.”

Cand au aparut datele oficiale, oamenii au sarit in sus de bucurie, au dansat si au lansat artificii. Multumit s-a aratat si premierul turc, functia caruia ar urma sa dispara dupa ce noua Constitutie va intra in vigoare.

Binali YILDIRIM, PREMIERUL TURCIEI: ”Este o nouă pagină pentru democraţia ţării. Toată lumea trebuie să rămână sigură că vrem pacea ţării noastre. Mulţumim pentru voturi, le vom folosi în cel mai bun mod posibil.”

Mai putina bucurie a fost insa in randul celor care au votat NU la referendum.

”Să fiu sincer, m-am aşteptat ca ei să fraudeze rezultatele alegerilor. Erau atât de siguri de victorie. Dar noi nu ne pierdem speranţa, vom continua să luptăm.”

Opozitia nu a acceptat rezultatul si cere sa fie anulat, pentru ca ar fi avut loc mai multe incalcari.

Bulent TEZCAN, LIDER DIN OPOZITIE: ”Există doar o singură cale de a pune capăt discuţiilor despre legitimitatea votului şi de a uşura oamenii, iar aceasta este ca Înalta Comisie Electorală să anuleze votul.”

51,3 la suta dintre alegatori au votat pentru schimbarea Constitutiei, in timp ce 48,7 au fost impotriva. Asta inseamna ca Turcia se va transforma dintr-o republica parlamentara in una prezidentiala.

Functia de premier va disparea, iar presedintele va numi cabinetul de ministri si membrii Curtii Constitutionale. Totodata, Erdogan va mai putea avea doua mandate si conduce tara pana in 2029.

Noile schimbari urmeaza sa intre in vigoare in 2019. Reforma a fost propusa chiar de presedintele turc, dupa puciul esuat de vara trecuta, care i-a aratat lui Erdogan ca mai are oponenti. Uniunea Europeana a atras atentia Turciei asupra deciziilor ce vor fi luate dupa referendum.

Angela Merkel a declarat ca presedintele trebuie sa inceapa un dialog respectuos cu toate partidele de opozitie, in timp ce alti politicieni germani cer oprirea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana.