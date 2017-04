Turcii decid daca ii dau sau nu lui Erdogan puterea absoluta. Procesul de votare a fost marcat de un incident: doi oameni au murit dupa ce s-ar fi batut in fata unui birou electoral - VIDEO

Presedintele turc a fost asteptat la sectia de vot de o multime de oameni, care l-a intalnit cu aplauze. Dupa ce si-a facut alegerea, Erdogan a spus ce asteaptari are de la acest referendum.

Recep TAYYP ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI ”Sunt convins că poporul nostru va face alegerea pentru a deschide calea spre o dezvoltare mai rapidă. Trebuie să facem o alegere care nu este una obişnuită pentru a ne ridica la nivelul de civilizaţie contemporană dorit de Mustafa Kemal (n.r. - fondatorul Turciei).”

Au mers la vot si liderii din opozitie, care sunt impotriva schimbarii Constitutiei.

Kemal KILICDAROGLU, LIDER DE OPOZITIE ”Sperăm că rezultatele vor fi bune, iar în viitor vom discuta despre adevăratele probleme ale Turciei.”

Milioane de turci au fost asteptati astazi la urne. Procesul de vot a fost marcat de un incident. Doua persoane au murit in urma unei altercatii produse in fata sectiei de vot din provincia Diyarbakir. Politia spune ca cearta ar fi inceput intre doua familii din cauza ideilor politice diferite. Scrutinul de astazi se anuntat a fi foarte strans. Ultimele sondaje crediteaza tabara “da” cu 51 la suta din intentiile de vot. In cazul in care va fi adoptata reforma, sistemul parlamentar va fi inlocuit cu cel prezidential, functia de premier ar urma sa dispara, iar asta ii va permite presedintelui sa numeasca ministri si oficiali de rang inalt.

Totodata, Erdogan ar putea ramane in fruntea Turciei pana in 2029. Oficialii de la Bruxelles au avertizat ca astfel de schimbari ar tensiona relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana. Mai mult, reforma risca sa puna capat procesului de aderare a tarii la blocul comunitar.