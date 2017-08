"Turismul ucide" sau "Nu mai vrem turisti", asemenea slogane se aud in aceste zile in cele mai cunoscute orase din Spania. Localnicii, nemultumiti de fluxul de turisti, au iesit in strada - VIDEO

Cei care se afla in aceste zile la Barcelona pot vedea pancarte imense pe blocuri de locuit si case, pe care scrie “Vrem sa ne odihnim!”.

Au fost lipite banere si pe autoturisme, cu inscriptia “Aceasta masina este in plus”. Localnicii spun ca au obosit de numarul imens de turisti, care zilnic ajung in Spania. Autoritatile spun ca sunt ingrijorate.

Este o situaţie critică pentru localnici. Este un disconfort. Lucrăm pentru a asigura un echilibru şi o situaţie cât mai stabilă.

Aceeasi situatie este in Palma de Mallorca. Oamenii spun ca din cauza numarului mare de turisti a crescut pretul pentru chirie, asa ca multi sunt nevoiti sa plece din oras.

Nu ştiu unde voi pleca în luna septembrie. Nu pot găsi vreun apartament, pentru care pot să achit. Costă mai mult de 600 de euro.



Unele proteste au dus la dezordine si haos. Totusi, cei de la conducere incearca sa explice ca in domeniul turismului munceste peste 12 la suta din populatia tarii, adica in jur de 2 mln si jumatate de spanioli.

Anul trecut, Spania a stabilit un record privind numarul de straini. 75 de milioane de oameni au ajuns in aceasta tara. Presa straina scrie ca in acest an, numarul turistilor este in crestere.