Turist roman impuscat in New York. Barbatul a nimerit din greseala in mijlocul unei incaierari - VIDEO

Totul s-a intamplat in dupa amiaza zilei de ieri in cartierul Manhatan din New York. In fata unui magazin de bauturi alcoolice se certau doi indivizi, iar la un moment dat, unul dintre ei a scos arma si a inceput sa traga. A fost ranit cel cu care agresorul incepuse disputa, dar si doi trecatori. Ghinionul a facut ca un turist roman, in varsta de 29 de ani, care se plimba cu bicicleta prin zona sa fie atins de un glonte, care i-a nimerit in spate.

“Veneam de dupa colt cand am auzit o invalmaseala, eu locuiesc la doua blocuri distanta. Cand am ajuns acolo, am vazut 3 oameni intinsi la pamant si exact in acel moment au ajuns si politistii si medicii de pe ambulanta care i-au acordat primul ajutor ranitilor.”

Imediat dupa incident, cel care a impuscat si inca un suspect au fugit de la fata locului, iar oamenii legii ii cauta acum. Din fericire, starea celor 3 raniti este stabila, ei fiind transportati la spital.