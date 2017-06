Turistii care vin in Atena, Salonic si Corfu, intampinati de gramezi de gunoaie. Angajatii de la salubritate sunt in greva - VIDEO

Mormane de gunoi pot fi vazute pe strazile din Atena in aceste zile si asta in plin sezon turistic. Gramezi uriase au aparut si in alte orase din Grecia, cum ar fi Salonic sau Corfu. Angajatii de la salubritate au intrat in greva, nemultumiti pentru ca majoritatea risca sa-si piarda locurile de munca, avand contracte pe termen limitat, iar autoritatile nu vor sa le reinnoiasca.