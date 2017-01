Turistii sunt asteptati in primul muzeu subacvatic din Europa, din insulele Canare. Un artist britanic a realizat exponatele

Sculpturile au fost create de un artist britanic, iar costurile proiectului au fost acoperite de statul spaniol.

Sculpturile au fost create in cursul ultimilor doi ani de artistul britanic Jason deCaires Taylor. Primele 35 de creatii ale acestuia au fost instalate pe fundul Oceanului Atlantic, in largul insulei Lanzarote, in ianuarie 2016. Alte 170 au fost scufundate in cele 12 luni care au urmat. Sculpturile sunt create dintr-un material prietenos cu mediul si cu un ph neutru, pentru a atrage plantele si vietuitoarele, la fel ca un recif.

Jason deCaires Taylor, artist: "Am fost uimit. Unele dintre sculpturi au fost scufundate in urma cu doar un an si sunt deja sunt frecventate de multimi de sardine, de rechini..."

Pentru a crea unele dintre sculpturi, artistul s-a inspirat din chipurile locuitorilor de pe insula Lanzarote. Pe de alta parte, creatiile trimit un mesaj legat de problemele lumii contemporane. Una dintre sculpturi include un zid de 30 de metri lungime, patru metri inaltime si 100 de tone greutate.

Jason deCaires Taylor, artist: "Instalatia intitulata "Trecerea Rubiconului" ne infatiseaza in jur de 40 de oameni care merg in aceeasi directie, spre o iesire. Rubiconul simbolizeaza punctul fara de intoarcere. Am vrut sa fac o legatura intre aceasta idee si chestiunea schimbarilor climatice."

O alta sculptura infatiseaza 13 refugiati deznadajduiti, pe o barca gonflabila.

Jason deCaires Taylor, artist: "Sculptura a fost botezata "Barca in largul Lampedusei" si face referire la criza migrantilor. Insulele Canare au fost si ele in ultimii ani o poarta de acces catre Europa. Am vrut sa spun povestile unora dintre imigrantii care au ajuns aici si care au gasit succesul."

Artistul britanic care a creat sculpturile si-a expus creatii si pe fundul apelor in Mexic si Bahamas.