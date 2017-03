Ucraina a cerut Curtii Internationale de Justitie de la Haga sa oblige Rusia sa nu mai sustina separatistii prorusi din estul tarii - VIDEO

Administratia de la Kiev a sesizat instanta in luna ianuarie, iar astazi cererea urmeaza sa fie examinata. Totodata, ucrainenii ar cere despagubiri pentru atacurile, care dureaza timp de 3 ani, in spatele carora ar sta Federatia Rusa. Administratia de la Moscova a dezmintit in repetate randuri, implicarea in estul Ucrainei. Conflictul, inceput in 2014, a facut pana acum peste 9 mii de morti.