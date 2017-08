Ucraina a eliminat de pe strazi toate cele 1320 de statui cu Lenin - FOTO

Potrivit The Independent, monumentele dedicate liderului bolsevic au fost scoase din fiecare oras, sat sau comuna care sunt controlate de guvernul de la Kiev, care l-a dat jos din functie pe presedintele pro rus Viktor Ianukovici, in urma cu 3 ani.

Aceasta initiativa anti-sovietica, ce vizeaza inclusiv redenumirea strazilor, a fost transformata in lege de presedintele Petro Porosenko in mai 2015, potrivit The Times.Multe locuri au fost redenumite dupa eroi ucraineni, insa o strada din Zakarpatia a fost numita Strada Lennon, un omagiu adus trupei The Beatles.Vladomir Viatrovici, director al Institutului Memorialului National, a confirmat faptul ca fiecare statuie a lui Lenin a fost scoasa de pe domeniul public, precum si alte 1069 de monumente sovietice.

Insa in ciuda acestor masuri, relicve ale comunistilor inca mai pot fi gasite in partea estica a Ucrainei, care este controlata de fortele sustinute de Rusia.

Potrivit Natiunilor Unite, peste 10.000 de oameni au murit in timpul conflictelor armate din Ucraina din 2014, dupa ce Rusia a preluat controlul Crimeei.

Sursa: The Independent