Ucraina ar putea institui stare de razboi, dupa ce fortele militare ruse au atacat si capturat trei nave ale Ucrainei in Marea Neagra. Moscova acuza Kievul ca a intrat ilegale in apele sale - VIDEO

Incidentul s-a produs ieri in stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov. Ucraina sustine ca a avertizat Rusia ca navele sale vor trece prin zona, in drum spre Mariupol. De cealalta parte, Moscova afirma ca ambarcatiunile au intrat ilegal in apele sale teritoriale, in apropiere de Crimeea. Asa ca, marinarii rusi ar fi lansat mai multe avertismente, iar apoi au deschis focul.

O inregistrare video a surprins momentul confruntarii dintre navele rusesti si cele ucrainene.

“Preseaza-l, hai, bravo, preseaza-l din dreapta! Preseaza-l din dreapta. Hai, tineti-va toti!”

Trei marinari ucraineni au fost raniti, insa viata acestora nu este in pericol, potrivit autoritatilor ruse. Totodata, trei nave apartinand Kievului, au fost capturate de fortele speciale ruse. Presedintele Petro Porosenko a convocat imediat consiliul de securitate si a anuntat ca va propune astazi Parlamentului sa instaureze legea martiala pentru 2 luni, subliniind ca asta nu presupune totusi "o declaratie de razboi".

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “Ucraina nu intentioneaza sa lupte cu cineva.”

Ministerul Apararii de la Kiev a anuntat ca a ordonat pregatirea de lupta a fortelor armate, o masura de precautie in cazul escaladarii tensiunilor intre cele doua tari. Astazi ar urma sa aiba loc si o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU. Cu o reactie a venit si ministerul de Externe de la noi.

Intr-o postare pe Facebook, institutia si-a aratat ingrijorarea si a subliniat ca Republica Moldova sustine si recunoaste suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, precum si dreptul acesteia de a folosi apele internationale.

Dupa ce Rusia a atacat si capturat trei nave ucrainene, proteste furioase au izbucnit in orasul Lvov, unde mai multi manifestanti au incendiat cauciucuri in apropierea consulatului Rusiei. Un protest similar a avut loc si in fata Ambasadei Rusiei la Kiev.

Protestatarii au aruncat cu fumigene in cladirea, insa incercarea acestora de a incendia cauciucuri a fost oprita de politie. Relatiile dintre Rusia si Ucraina s-au inrautatit in 2014, dupa ce Moscova a anexat Crimeea. Referendumul organizat atunci de rusi in peninsula nu a fost recunoscut de Kiev si de comunitatea internationala. Ulterior, un conflict militar a izbucnit in estul tarii vecine, unde separatistii pro-rusi au ocupat mai multe teritorii.