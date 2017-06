Ucraina ar putea plati 200 de mii de euro pentru ca a incalcat regulamentul concursului Eurovision - VIDEO

Ucraina va fi amendata pentru intarzieri in organizarea concursulului si pentru ca i-a interzis Iuliei Samoilova, care urma sa reprezinte Rusia, accesul in tara, se arata intr-un comunicat emis de Uniunea Europeana de Radio si Televiziune, fara a preciza despre ce suma este vorba. In schimb, directorul Televiziunii Nationale a Ucrainei a anuntat ca ar fi vorba despre 200 de mii de euro. Organizatorii concursului au mentionat ca situatia cu Samoilova a pus in pericol reputatia Eurovisionului.

Desi anterior anuntau ca si rusii au incalcat regulamentul concursului, Moscova a scapat doar cu o avertizare, primita de Pervai Kanal, care a refuzat sa transmita in direct show-ul muzical. Finala Eurovision a avut loc pe 14 mai. Moldova a fost reprezentata de baietii de la SunStroke Project, care s-au plasat pe locul trei.

Anul viitor, Portugalia va fi gazda concursului, dupa ce reprezentantul acestei tari, Salvador Sobral a ocupat locul intai.