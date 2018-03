Ucraina blocheaza alegerile din Rusia pe teritoriul sau. Kievul a avertizat ca va interzice rusilor accesul in consulatele tarii. Moscova sustine ca se va plange la ONU - VIDEO

Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, ministrul ucrainean de Interne anunta ca maine rusii nu vor avea acces in consulatele tarii lor, in mai multe orase, inclusiv Kiev, Harkov, Odesa si Lvov. Arsen Avakov sustine ca politistii, care pazesc institutiile, nu vor lasa alegatorii sa intre in interiorul cladirilor pentru a participa la scrutinul organizat la 4 ani de la anexarea Crimeii de catre Rusia.

Moscova a numit aceste actiunti inadmisibile si a acuzat Ucraina de incalcarea drepturilor internationale ale omului. Pe site-ul oficial, Ministerul rus de Externe a declarat ca astfel vor fi afectati peste 80 de mii de rusi, care locuiesc in Ucraina. In Federatia Rusa astazi e ziua tacerii, iar orice forma de agitatie electorala este interzisa. Pe teritoriul acestei tari, au fost pregatite 97 de mii de sectii de vot, iar in alte state sunt aproximativ 400.

Se asteapta ca scrutinul sa fie castigat de Vladimir Putin, care in acest caz va obtine al patrulea mandat prezidential. Principalul opozant rus, Alexei Navalinii, care a fost exclus din cursa, a indemnat rusii sa boicoteze alegerile.