Ucraina si separatistii din Donbas au facut un schimb de prizonieri, fiind cel mai mare din cei trei ani de conflict. Kievul a eliberat 306 persoane, iar rebelii prorusi 74 - VIDEO

Cu zambetul pe buze, soldatii ucraineni au calcat pe teritoriul controlat de Kiev. Ei spun ca si-au dorit foarte mult ca sa ajunga acasa.

”-Sunteti fericiti ca ati ajuns acasa?-Da. -Cum a fost?-A fost diferit. La sigur nu a fost usor.”

Shimbul de prizonieri a avut loc in doua etape. Primul grup de militari ucraineni capturati a ajuns in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul controlat de Kiev din Lugansk. Ulterior, un alt grup de soldati a fost eliberat din Donek. In total, 74 de barbati, care au luptat de partea Kievului au fost lasati sa plece acasa.

”-Vrei acasa?-Desigur.-Mult timp ati asteptat?-Un an si zece luni.-De unde sunteti?-Din Dnepropetrovsk.”

La randul lor, autoritatile de la Kiev au eliberat 306 prizonieri. Potrivit presei ucrainene, in jur de 30 de persoane au refuzat sa se mai intoarca in Donekt si Lugansk.

Schimbul de prizonieri, cel mai mare din cei aproape 4 ani de conflict, a fost posibil dupa lungi negocieri dintre presedintele Ucrainei, liderul rus, separatisti, dar si patriarhul Kiril.

Eliberarea prizonierilor este un punct important din acordul de pace semnat in 2015 la Minsk, pentru a pune capat conflictului care dureaza din aprilie 2014. In ciuda mai multor armistitii, confruntarile continua. Noaptea trecuta, un soldat ucrainean a murit, iar cinci au fost raniti.