Ucrainenii vor putea calatori fara vize in UE. Parlamentul European a aprobat propunerea Comisiei Europene.

Regimul liberalizat de vize pentru Ucraina a fost supus dezbaterilor in Parlamentul European. Plenul Legislativului european a votat astazi pentru liberalizarea regimului de vize.

521 de deputati au votat pentru, 71 impotriva si 36 s-au abtinut, scrie Unian.net

Documentul urmeaza a fi aprobat de Consiliul European, dupa care va fi semnat in luna mai de catre presedintele Parlamentului European. Decizia intra in vigoare in cea de douazecea zi de la publicare. Astfel, ucrainenii vor putea merge fara vize in spatiul UE de la inceputul lunii iunie.

Presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko a reactionat imediat pe pagina de facebook.

"Da! 521 de deputati au votat pentru liberalizarea regimului de vize pentru ucraineni"