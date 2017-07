UE, ingrijorata de sanctiunile americane impotriva Rusiei: ”Ar putea afecta independenta energetica”

Comisia Europeana si-a exprimat miercuri ”ingrijorarea”, intr-un comunicat, dupa adoptarea de catre Congresul american a unor noi sanctiuni vizand Rusia, relateaza AFP.

Executivul european s-a declarat ingrijorat de ”posibilul (lor) impact asupra independentei energetice a UE”, iar pe de alta parte de ”posibilele (lor) consecinte politice negative”, amintind importanta coordonarii politicii sanctionarii intre toate tarile membre G7.

Comisia a avertizat ca ramane ”pregatita sa actioneze in vederea protejarii intereselor europene”, in cazul in care congresmenii americani nu tin cont de aceste temeri, reiterand astfel o amenintare agitata in mai de presedintele ei Jean-Claude Juncker.

Adoptat marti aproape in unanimitate de camera inferioara a Congresului american, proiectul de lege - care este necesar sa fie adoptat si de Senat pentru a deveni lege - impune sanctiuni nu doar Rusiei, ci si Iranului si Coreei de Nord.

Comisia aminteste, in acest comunicat, ca proiectul de lege prevede ”impunerea unor sanctiuni oricarei companii (inclusiv europene) care contribuie la dezvoltarea, mentenanta, modernizarea sau repararea oleoductelor care exporta energie provenind din Rusia”.

”Dupa ce va intra in vigoare ar putea sa afecteze infrastructuri care transporta resurse energetice in Europa (...), dar si proiecte cruciale obiectivelor europene de diversificare energetica precum proiectul cu privire la gaze naturale lichefiate (GNL) la Baltica”, a subliniat CE.

”UE este in prezent pe cale sa-si exprime ingrijorarile pe cai diplomatice pe langa Statele Unite si omologii lor”, continua Comisia.

”Ea va continua sa supravegheze indeaproape procesul legislativ in Statele Unite si implementarea proiectului de lege si va actiona rapid in cazul in care este necesar”, avertizeaza Bruxellesul.

Mai multe tari europene - mai ales Germania - sunt furioase pentru ca legea ii da presedintelui Donald Trump posibilitatea sa sanctioneze intreprinderi care lucreaza la oleoducte dinspre Rusia, de exemplu limitandu-le accesul la banci americane sau excluzandu-le de la licitatii publice in Statele Unite.

JUNCKER: UE, PREGATITA SA REACTIONEZE ”IN CATEVA ZILE”





Pe de alta parte, Juncker a amenintat miercuri ca UE este pregatita sa actioneze ”in cateva zile” in cazul in care noile sanctiuni americane impuse rusilor submineaza securitatea energetica a blocului european, potrivit Reuters.

”Proiectul american de lege poate sa aiba consecinte inilaterale neintentionate asupra intereselor energetice ale UE”, a declarat Juncker in urma unei reuniuni cu comisari europeni.

”De aceea Comisia a conchis astazi (miercuri) ca, daca ingrijorarile noastre nu sunt luate in considerare suficient, suntem pregatiti sa actionam adecvat in cateva zile”, a precizat el.

”America prima nu poate sa insemne ca interesele Europei sunt ultimele”, a subliniat Juncker referindu-se la celebra lozinca din campanie a lui Trump.