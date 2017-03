UE nu va discuta despre relatia viitoare cu Marea Britanie, pana la progrese suficiente in acordul de divort, respingand cererea Londrei de a initia negocieri paralele -VIDEO

Uniunea Europeana nu va discuta despre relatia viitoare cu Marea Britanie, pana la progrese suficiente in acordul de divort, respingand cererea Londrei de a initia negocieri paralele. Aceasta prima punere la punct se contine in proiectul de orientari in negocieri prezentat astazi de presedintele Consiliului European Donald Tusk. In document este mentionata suma in valoare de 50 de milioane de lire sterline pe care Marea Britanie i-o datoreaza Uniunii Europene dar si faptul ca prima sesiune de negocieri se va incheia abia in toamna.