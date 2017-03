UE vrea sa dicteze conditiile negocierilor de Brexit. "Sa ne asiguram ca cetatenii UE nu vor fi folositi ca moneda de schimb"

Daca tot s-a produs oficial, ruptura de Marea Britanie, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis vineri tarilor membre, o brosura cu liniile directoare privind negocierile pentru Brexit.

''Nu discutam, in acelasi timp, termenii divortului si relatiile noastre viitoare cu Londra'', a declarat acesta. Totusi, Tusk nu a aratat doar "biciul" ci si "zaharelul" si pare dispus sa faca niste concesii in anumite conditii.

“In esenta, totul tine de limitarea pierderilor..Vor fi negocieri dure, dar nu va fi un razboi”, a spus Tusk.

Donald Tusk, presedintele Consiliului European si premierul maltez, Joseph Muscat, a carui tara detine presedintia semestriala a UE au vorbit despre liniile directoare ale negocierilor pentru BREXIT si despre relatiile viitoare dintre Londa si blocul comunitar.

Documentul trimis celor 27 state membre, spre aprobare, stabileste tonul pentru urmatorii doi ani de negocieri.

“Trebuie sa ne gandim in primul rand la oameni. Cetateni din intreaga Uniune Europeana traiesc, muncesc si studiaza in Marea Britanie. Trebuie clarificat statutul si situatia lor, dupa BREXIT, prin garantii ferme, reciproce si fara discriminare”, a precizat Tusk.

“Trebuie sa ne asiguram ca cetatenii din Uniunea Europeana nu sunt folositi ca moneda de schimb” a subliniat si Joseph Muscat.

Si banii raman o miza uriasa dupa acest divort istoric. Uniunea Europeana va pune pe masa o nota de plata pentru BREXIT. Marea Britanie a promis ca va plati, dar ramane de vazut cat. Iar Bruxelles-ul a deschis licitatia, care ar putea ajunge la 50 de miliarde de lire sterline.

Comisia Europeana a evaluat factura intre 55 si 60 de miliarde de euro, potrivit unui oficial european de rang inalt. Insa Londra ”nu recunoaste sumele uneori foarte importante care au circulat la Bruxelles”, a avertizat joi ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond, preconizand negocieri deosebit de dificile asupra acestui punct, relateaza AFP.

In privinta viitoarelor relatii comerciale: “Doar atunci, si numai atunci, cand vom inregistra suficiente progrese la negocierile pentru BREXIT putem discuta cadrul viitoarelor noastre relatii bilaterale. Inceperea unor negocieri paralele, pentru toate domeniile, in acelasi timp, asa cum sugereaza unii din Marea Britanie, nu se va intampla.” a spus Tusk.

Multi au resimtit socul BREXIT. Inclusiv diplomatul britanic care a redactat deja faimosul Articol 50 prin care Londra a cerut, oficial, iesirea din Uniunea Europeana.

Lord John Kerr, fost diplomat, autor al Articolului 50: “Eu am redactat Articolul 50 gandindu-ma sa dau posibilitatea UE sa retraga dreptul de vot al unei tari care incalca valorile UE. Am conceput Articolul 50 drept o procedura de iesire ordonata din UE a unui dictaturi. Nici prin cap nu mi-a trecut ca o democratie moderna si zdravana la cap va face un lucru atat de smintit.”

STARTUL PE 22 MAI

UE va vrea, de asemenea, sa inlature incertitudinile cu privire la frontiera dintre Republica Irlanda si Irlanda de Nord - provincia britanica - si va cere ca Londra sa-si ”onoreze toate angajamentele” financiare.nDupa summitul european al celor 27 de la 29 aprilie, la Bruxelles, va fi necesar ca statele membre sa se reuneasca in mai, la nivel de ministri, pentru a adopta ”directive” de negociere mai detaliate.

Francezul Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, urmeaza ca tot atunci sa primeasca mandatul in vederea inceperii negocierilor cu Londra, la aproape un an de la referendumul prin care britanicii au ales sa paraseasca UE. Potrivit unui oficial european, unda verde in vederea inceperii concrete a negocierilor ar urma sa fie data pe 22 mai de catre UE.

VIITORUL GIBRALTARULUI E IN JOC Foaia de parcurs a UE cu privire la negocierea Brexitului permite Regatului Unit si Spaniei sa discute despre ce acorduri vor aplica Gibraltarului, un teritoriu britanic situat la sud de Spania pe care Madridul il vrea inapoi inca de cand l-a cedat britanicilor, in urma cu peste trei secole, relateaza The Associated Press.

Acest lucru ar putea sa impuna un dialog pe tema Gibraltarului, in care Spania ar putea sa aiba mana libera. Guvernul spaniol a anuntat ca va tine frontiera deschisa muncitorilor europeni, esentiali atat pentru Gibraltar, cat si pentru zona vecina din sudul extrem al Spaniei.

Gibraltarul are o populatie de 32.000 de oameni, iar aproximativ 98% dintre ei au votat sa ramana in UE in referendumul britanic de anul trecut. ”Acesta este un punct important in viitoarele negocieri ale negocierii iesirii Regatului Unit din UE”, a subliniat ministrul spaniol al Educatiei, Culturii si Sportului Inigo Mendez de Vigo.