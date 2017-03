UK poate parasi UE fara a plati factura de Brexit. Concluziile unui raport ce mareste tensiunile intre Londra si Bruxelles

O analiza realizata de o comisie de specialitate din cadrul Camerei Lorzilor si care ar urma sa creasca tensiunile intre Londra si Bruxelles sustine ca Guvernul britanic nu ar avea obligatia legala sa achite factura de 60 de miliarde de euro inaintata de Comisia Europeana sau platile catre bugetul UE promise de fostul premier, David Cameron.

Raportul publicat sambata mentioneaza ca guvernul britanic are o puternica baza legala de a parasi UE fara a face plati semnificative catre bugetul uniunii, adaugand ca Bruxellesul nu are nicio sansa realista de a primi vreun ban. Cu toate acesta, documentul precizeaza ca daca guvernul de la Londra vrea sa pastreze relatii bune cu tarile din UE si sa ajunga la un acord privind piata unica europeana, atunci este extrem de important o intelegere privind factura de Brexit.

"Consideram ca Regatul Unit nu este obligat in niciun fel, din punct de vedere legal, sa plateasca factura de Brexit catre bugetul UE, problema aceasta va fi un factor important in negocierile de iesire din UE. Guvernul urmeaza sa stabileasca implicatiile politice si financiare ale acestor plati in comparatie cu potentiale castiguri din alte capitole ale negocierilor", a spus baroneasa Falkner of Margravine.