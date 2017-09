Ultima fotografie cu Chester Bennington inainte de a se sinucide

Înconjurat de familie, fericit, cu faţa spre Oceanul Pacific, aşa arată Chester Bennington, solistul trupei Linkin Park, în ultima fotografie făcută înainte de dispariţia sa.

Talinda Bennington a împărtăşit această imagine: “Era cu câteva zile înainte ca soţul meu să-şi pună capăt zilelor. Gândurile sinucigaşe sunt acolo, dar nu ştii niciodată”, a scris ea pentru a sensibiliza în privinţa sinuciderii, care nu este adesea descoperită de apropiaţi. Hashtag-ul folosit este ”la naiba cu depresia”.

“Mulţumesc că ai împărtăşit ceva atât de personal. Oamenii trebuie să fie conştienţi că bolile mintale nu se recunosc întotdeauna”, a scris un internaut salutând gestul.

“Puteţi să faceţi ceva. Citiţi mesajele şi tineţi-i de mână cu dragoste pe cei care au o zi dificilă”, a sfătuit Talinda Bennington.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT