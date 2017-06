Ultima ipoteza in cazul victimelor de la Grenfell Tower. Unele persoane ar fi murit din cauza acidului cianhidric

Potrivit expertizei, placile care au fost montate in timpul renovarii cladirii de 24 de etaje ar fi putut sa contina o substanta toxica, care s-a degajat atunci cand a fost cuprinsa de flacari. Ar fi putut produce atat de mult acid cianhidric, incat sa se propage in fiecare apartament, potrivit The Telegraph.

Doctorii de la King’s College Hospital au confirmat pentru Sky News ca 3 dintre cele 12 victime care au fost internate in sectia lor au fost tratate cu Cyanokit, medicament recomandat pentru cei care au inahalat acid cianhidric.

Izolatia cladirii continea Polyisocyanurate (PIR), care este o spuma rigida din plastic. Denumita PIR, spuma in sine este inflamabila, dar foliile de aluminiu in care era cuprinsa aveau rolul de a preveni incendiul.

“Peretele exterior al cladirii avea 150 de mm de spuma in componenta. Odata ce flacarile s-au extins, fiecare apartament avand spuma PIR, ar fi produs atat de mult acid cianhidric, incat sa omoare toti oamenii din cladire ”, a declarat Richard Hull, profesor de chimie si cercetator la Universitatea Central Lancashire.