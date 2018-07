Ultima poza publica cu fiica celui mai tare traficant de droguri din istorie. Cum arata fata lui Pablo Escobar - FOTO

Pablo Escobar a devenit cunoscut pe toata planeta in ultimii ani, odata cu mediatizarea mai multor seriale si productii TV ce au in prim plan viata fostului celui mai urat om din lume.

Escobar a terorizat Columbia in anii 80, asasinand peste 3000 de persoane, printre care si politisti, judecatori sau oameni politici. Acesta a fost ucis in 1993, la 44 de ani, in urma sa ramanand o familie cu 2 copii, o fata si un baiat.

Acestia au plecat in Argentina pentru a nu fi ucisi de rivalii lui Escobar, iar fiul sau alaturi de doamna Escobar au ramas in lumina publica, in timp ce Manuela Escobar, care avea 9 ani la acel moment, a disparut din prim plan.

Aceasta are 24 de ani in prezent si nu se mai stie nimic despre ea de mai bine de 10 ani, ultima poza cu ea fiind facuta cand avea 14 ani. Nimeni, nici macar presa sau autoritatile argentiniene, nu reusesc sa dea de Manuela Escobar, care si-a schimbat de mult identitatea.

Cea mai cunoscuta poveste cu aceasta este de pe vremea cand tatal sau fugea de politie si, intr-o seara, a pus pe foc 2 milioane de dolari pentru a-i tine de cald Manuelei, care era racita.