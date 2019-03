Ultimele imagini de pe Marte transmise de robotul Opportunity. Detaliile observate de NASA

De pe 13 mai până pe 10 iunie 2018, roverul trimis 354 imagini de pe Marte, potrivit Metro.

JPL a făcut un colaj cu imaginile primite şi le-a contrastat pentru a se face mai uşor distincţia între diferitele materiale.

Rover-ul a fost proiectat pentru a supravieţui timp de 90 de zile pe suprafaţa planetei Marte, dar a trăit timp de 15 ani.

NASA a lansat Opportunity and Spirit în 2003 pentru a studia rocile şi solul de pe Marte. Însă Spirit nu mai funcţionează de câţiva ani.

