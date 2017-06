Ultimele lucruri pe care le-au facut teroristii din Londra inainte de atac. Rachid si-a sarutat copilul de adio

Unul dintre ei a mers sa isi viziteze fiica, iar altul, care se afla in vizorul serviciilor de informatii, dar caruia i s-a permis sa lucreze la metroul din Londra, a publicat pe Whatsapp citate din Coran, scrie Daily Mail.

Rachid Redouane, de origine marocana, a vizitat-o sambata, la ora locala 19 (21 ora Moldovei), pe mama fiicei sale de 18 luni, de care se despartise, pentru a-si saruta copilul de adio.

Teroristul si Charisse O’Leary, in varsta de 38 de ani, se separasera in ianuarie, deoarece femeia nu era de acord cu principiile religioase dupa care Redouane voia sa isi creasca fiica.

O’Leary a fost una dintre cele 12 persoane arestate si eliberate fara vreo acuzatie in legatura cu masacrul de sambata noaptea.

Redouane si O’Leary s-au cunoscut la Manchester, in 2009, inainte de a se muta in Irlanda, unde s-au casatorit in 2012.

“Ea foarte egoist si am renuntat la atat de multe pentru el. Nu a fost vorba nicio clipa sa ma convertesc si sa devin eu musulmana. in niciun caz nu as fi facut acest lucru”, a povestit ea pentru The Sun.

Femeia a refuzat sa isi impiedica fiica sa manance carne de porc, sa mearga la lectii de dans sau sa se uite la televizor, desi tatal copilei credea ca astfel va deveni lesbiana.

Relatia lor s-a deteriorat din cauza opiniilor extremiste ale barbatului, iar, in postari recente pe retelele de socializare, britanica s-a plans ca sotul ei nu isi viziteaza suficient fiica.

Redouane a mers in urma cu trei ani in tara sa natala, invocand motive personale, scrie The Sun. Autoritatile verifica in prezent cu cine s-a intalnit si ce a facut in timpul vizitei.

Unul dintre cei doi complici ai lui Redouane, Khuram Butt, de origine pakistaneza, a scris pe profilul sau de Whatsapp pe 10 mai: “Allah spune (Coran 94:6) – intr-adevar, prin greutati vine usurarea”. El a trimis ultimul mesaj folosind serviciul online miercuri, la ora locala 18.59 (20.59 ora Romaniei) – cu trei zile inainte de atac.

In loc de fotografie cu el la profil, Butt avea tot un pasaj din carti religioase islamice: “Vorbeste drept, vorbeste bland, vorbeste politicos, vorbeste corect, vorbeste cu bunatate, vorbeste elegant, nu vorbi in van”.

Butt, in varsta de 27 de ani si tata a doi copii, poreclit Abz, a lucrat la KFC si la metroul din Londra, desi se afla in vizorul serviciilor de securitate. El ii numea pe musulmanii fara barba necredinciosi, nu discuta direct cu femeile si a fost dat afara dintr-o moschee pentru ca a strigat la credinciosi ca nu se comporta ca niste musulmani adevarati.

De asemenea, a lansat injurii si a amenintat un lider musulman britanic care s-a pronuntat impotriva celor doi islamisti care l-au ucis in 2013 pe soldatul Lee Rigby.

Al treilea terorist nu a fost identificat inca de politie, care a precizat ca asteapta confirmare internationala inainte de a-i face publica identitatea.