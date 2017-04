Ultimul dintre barbatii, suspectati ca ar fi implicati in atacul de la metroul din Sankt Petersburg a fost arestat - VIDEO

Aseara, in centrul Moscovei s-a dat un concert grandios, in memoria victimelor atentatului de la metrou. Mii de oameni s-au imbulzit in fata scenei, cu flori si lumanari.

Unele agentii de stiri au scris ca autoritatile au promis remunerari pentru cei care vor veni la concert, valoarea carora crestea daca persoanele au in maini drapele cu chipul lui Vladimir Putin. Totusi, aceste informatii nu au fost confirmate de autoritatile de la Kremlin. Si la Sankt Petersburg, rusii au depus flori, alaturi de familile indurerate.

"Teroriştii au încercat să ne sperie. Eu nu sunt speriată. Eu mă mândresc de oamenii din Sankt Petersburg că au reacţionat în aşa fel."

Intre timp, au fost facut publice noi detalii din ancheta privind atacul de la metrou. Politistii au anuntat ca bomba a fost confectionata de sinucigasul kargaz, care a detonat-o. Totodata, oamenii legii sustin ca urmeaza sa stabileasca daca tanarul de 22 de ani consuma droguri sau substante psihotropice.

Astazi, a fost arestat ultimul din cei 8 barbati, suspectati ca au fost implicati in atentat. Acestia vor ramane in arest pana pe 4 iunie. Totodata, presa rusa a scris despre explozia de la Rostov pe Don, in urma careia un barbat a fost grav ranit. Autoritatile au anuntat ca incidentul nu este un atac terorist, ci o reglare de conturi.