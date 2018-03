Ultimul mascul de rinocer alb, supravegheat de paznici inarmati, intr-o rezervatie naturala din Kenya, a murit

Astfel, potrivit specialistilor, moartea lui ar insemna disparitia acestei subspecii de rinocer. Totusi, in lume mai exista doua femele de rinocer alb, iar expertii spun ca lucreaza acum asupra tehnicii de fertilizare in vitro pentru conservarea subspeciei.

Rinocerii albi din Uganda, Republica Centrafricana, Sudan si Ciad au fost eliminati in mare parte in timpul crizei de braconaj din anii '80. Coarnele acestor animale sunt folosite in medicina asiatica.