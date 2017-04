Ultimul mesaj postat pe Facebook de alpinista romana moarta in Retezat: "Geta Traieste la Altitudine si in anul 2017!"

Geta Popescu solicita sustinerea membrilor Clubului Montan Altitudine, din care faceau parte cei doi adolescenti.

"Geta Traieste la Altitudine si in anul 2017!", incepe ultima postare, de vineri, de pe pagina de socializare Facebook a renumitei alpiniste Dor Geta Popescu, decedata alaturi de colegul sau de club montan EriK Gulacsi dupa ce au fost surprinsi de o avalansa in Muntii Retezat.

"Performantele mele anterioare si expunerea media sunt argumente solide pentru a te alatura echipei cu care am realizat expeditiile de record in munti inalti. Alatura-te echipei castigatoare, am nevoie de sustinerea ta!", scria, vineri dimineata, in ultima postare de pe Facebook, "copilul minune al alpinismului romanesc".

In penultima postare, cea din 19 aprilie, Dor Geta Popescu scria ca in 2017 are in plan ascensiunea pe munti de peste 7.000 de metri.

"O noua etapa - munti peste 7.000 de metri! Incep cu Lenin 7.134 metri. in iunie - iulie. Eu ma antrenez, echipa mediatizeaza! Cautam parteneri si sponsori", scria Dor Geta Popescu pe Facebook.

Echipele de salvare au urcat pe munte duminica dimineata pentru a recupera trupurile neinsufletite ale celor doi copii alpinisti morti in avalansa din Retezat.

Din cauza conditiilor meteorologice, a fost luata decizia ca misiunea de recuperare a celor doi adolescenti decedati, ramasi la locul producerii avalansei, sa se reia duminica dimineata, de la orele 06:00, cu echipe formate din reprezentanti ai Serviciului Judetean Salvamont Hunedoara si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Hunedoara, informa un comunicat de presa al ISU Hunedoara.

Seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat pentru News.ro ca avalansa s-a produs din cauza grupului masiv de persoane aflat pe munte.

"Oare sta pe acoperis zapada cand da soarele si afara e calda Nu. Aluneca. Asa e si pe crestele alea ale muntilor. Cei care au fost acolo aveau ceva experienta, dar se pare ca nu le-a folosit la nimic. Eu de doua zile am dat comunicate ca e risc de avalansa pentru ca a nins si nu avea cand sa se stabilizeze zapada. Ei, a doua zi, au plecat in ascensiune. Eu nu plecam sau nu lasam din baietii mei sa plece. Ei au plecat sapte cu scoala de ghizi. Au mers cu 51 de persoane. Din greutatea lor au dat drumul la avalansa. Asa s-a produs, din actiunea propiilor lor persoane, ei insisi au declansat avalansa", a spus seful Salvamont.

Cei doi adolescenti care au murit in avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, sunt alpinisti renumiti care au la activ numeroase recorduri mondiale si europene. Dor Geta Popescu avea in palmares sase recorduri mondiale si unul european, ea obtinand primul record la zece ani, in 2013, cand a devenit cea mai tanara alpinista din lume care a atins Varful Ararat (5.137 de metri).

Pana atunci, recordul era de 12 ani si 6 luni si fusese stabilit de sora ei, in anul 2007. Un an mai tarziu, in august 2014, Geta Popescu a reusit sa cucereasca Varful Damavand (5.671 de metri) din Iran, cel mai inalt vulcan al Asiei. Si in acest caz, Geta a depasit recordul surorii sale, stabilit in iulie 2008. In decembrie 2015, Geta Popescu a reusit sa devina cea mai tanara alpinista din lume care a urcat pe Ojos del Salado (6.893de metri) la doar 12 ani depasind din nou recordul surorii ei din 2008.

In luna februarie a anului 2016, a obtinut un alt record mondial de varsta cand a urcat pe Aconcagua (6.962 de metri), cel mai inalt varf din America de Sus. Geta Popescu era legitimata la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Rasnov, a fost campioana nationala la escalada si membra a Lotului National de Escalada - copii, din anul 2011.

Detinea titlul de Cataratorul Anului in 2013, titlu acordat de Federatia Nationala de Escalada. A mai fost desemnata cel mai bun alpinist de altudine al anului 2015 si din nou in 2016. Erik Gulacsi a stabilit, in ianuarie 2017, un nou record european de varsta cand a atins varful Aconcagua, 6.962 metri, la doar 12 ani.

Gulacsi era si el un alpinist profesionist,. fiind coleg de club cu Dor Geta Popescu. Practica alpinismul de la varsta de opt ani si a reusit sa escaledeze cele mai inalte varfuri din Romania. Erik Gulacsi a reusit sa ajunga in august 2016 pe varful Elbrus la 5.642 de metri, devenind cel mai tanar baiat din Europa care a reusit acest lucru.

In ianuarie 2017, Erik Gulacsi a stabilit un nou record european de varsta cand a atins varful Aconcagua (6.962 metri), la doar 12 ani. Potrivit salvamontistilor, cei doi adolescenti s-au lovit puternic de stanci in momentul declansarii avalansei. Ei erau insotiti pe munte de catre tatii lor.