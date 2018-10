Ultimul video cu una dintre victimele Colectiv, facut public de Melania Medeleanu: ”I-a ucis orgoliul unor oameni” - VIDEO

Melania critică felul în care autorităţile au acţionat şi sugerează că dacă Alex ar fi fost transferat atunci la un spital din străinătate, cu siguranţă ar fi fost în viaţă, doar că acest lucru nu a putut fi posibil din cauza ”orgoliului unor oameni care s-au crezut de neatins”.



”El e Alex. Nr 60. Si aceasta secventa e ultima cu el in viata.



Eram in biroul Dlui Profesor si-i explicam ca stiu ca Alex e transportabil si ca e vorbit deja la AKH si-l asteapta. Medicii il asteapta, avionul medical e in stand by. Trebuie doar sa semneze foaia pe care i-o pun in fata.



“Mai, Melania, trebuie sa-i intelegi si pe medicii nostri. Adica le-au salvat viata si acu’ vin astia din Austria si-si iau toate meritele?”

Cateva ore mai tarziu a ajuns in birou si Banicioiu. Il vazusem dand declaratii de presa potrivit carora avem tot ce ne trebuie. In ciuda tuturor argumentelor si rugamintilor mele a fost de neclintit.





Pe Alex si pe zecile de tineri de la Colectiv i-a ucis orgoliul unor oameni care s-au crezut de neatins. Ma uit la astia 3 ani in care n-a platit nimeni si-mi dau seama ca aveau dreptate. Sunt in continuare de neatins. Iar confirmarea acestui fapt ii face si mai diabolici. Doar NOI uniti ii putem inca tine in frau.



E important sa le spunem in continuare VA VEDEM, nemernicilor!”, a scris Melania Medeleanu pe pagina personală de Facebook.