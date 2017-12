Umilintele la care Ion Iliescu l-a supus pe Regele Mihai, dupa Revolutie

Noua conducere a ţării, în frunte cu Ion Iliescu, l-a tratat ca pe un străin şi l-a oprit de două ori cu forţele de ordine. Abia în 1992, peste un milion de oameni îi cereau să rămână, mulţi fără să ştie că sosirea să fusese condiţionată atunci de promisiunea că va pleca înapoi în Elveţia.

Rămas fără cetăţenie română după instalarea regimului comunist la Bucureşti, în 1948, revenirea în ţară imediat după căderea comunismului, în ’89, a fost imposibilă pentru Regele Mihai.



Noua putere îl considera un pericol, astfel că l-a ţinut departe de popor.



Pe 25 decembrie 1990, Regele s-a întors pentru prima dată acasă. Dar nu a apucat să facă nimic. În drum spre Curtea de Argeş, maşina în care se afla a fost oprită de poliţie şi întoarsă din drum. Regele a fost obligat să forţele de ordine să părăsească ţara.

Astfel, autorităţile conduse de Ion Iliescu se asigurau că nu există nicio şansă a restaurării monarhiei.

Theodor Paleologu, istoric: Din nou ne-am confirmat vocaţia asta de a rată ocazii

Reporter: Dar de ce am ratat ocazia?

Theodor Paleologu, istoric: De prostie şi pentru că am fost intoxicaţi de o propagandă comunistă zeci de ani, care a rămas. De altfel e foarte mult comunism în mintea oamenilor şi acum ni se inoculaseră diferite toxine, diferite otrăvuri care au acţionat şi am ratat o mare ocazie. Ar fi fost o ocazie foarte bună să avem şi noi o viaţă publică mai civilizată, mai aşezată, mai puţin încrâncenată, mai puţin conflictuală”



Constantin Bălăceanu Stolnici, academician: “Era o populaţie intoxicată cu doctrinele comuniste, era o populaţie care nu accepta monarhie, nu accepta regalitatea despre care i se vorbise numai negativ, pe de o parte, pe de altă parte, cei care au luat puterea în mâna: Iliescu şi toată grupa din jurul lui, Petre Roman, erau strict opuşi”

În aprilie 1992, Regele primeşte prin Ambasada României din Berna viza de a veni România pentru 3 zile. Cu lacrimi în ochi, Majestatea Sa coboră treptele avionului care îl aducea acasă.

Se întâmpla de Paşte, când de la balconul Hotelului Continental, Regele Mihai I îşi revedea poporul după un exil de 45 de ani! Peste 1 milion de români se aflau la picioarele sale.

Mircea Cărtărescu, scriitor: “Eram unul dintre miile de oameni adunaţi sub balconul Hotelului Continental, când el a venit prima dată în România. Atunci, îmi e greu să uit, s-au deschis uşile de la apartamentul său, Regele a ieşit în balcon alături de prinţul Nicolae, care avea 6-7 ani şi erau amândoi extrem de fericiţi, ca şi lumea de dedesubt. Foarte rar am avut un asemenea sentiment de bucurie generală, ca atunci cred că a fost cel mai fericit moment în istoria noastră după Revoluţia din 1989.”

Deşi mulţimea l-a rugat să rămână, Regele le-a promis autorităţilor că va pleca.

“Eu am un principiu al meu. Când eu îmi dau cuvântul pentru ceva, înţeleg să mi-l şi respect. Or eu am spus atunci că am să vin pentru trei zile, pentru Paşte, şi nu mai mult. Cu toate că mi-au spus şi la aeroport şi îmi strigau numele acolo. Dar când am făcut o promisiune, am spus ceva, eu nu o calc. Poate nu am fost înţeles foarte bine, dar nu puteam să fac altfel.”

Popularitatea Regelui i-a surprins pe liderii PDSR, aşa că în 1994, când acesta a revenit în România, nu l-au mai lăsat să intre.

Mai mult, cei aflaţi la putere au propus Parlamentului să îl declare persoană non-grata.

Aterizat pe Aeroportul Otopeni, alături de Regina Ana, Regele a fost oprit de poliţişţii de frontieră pentru că nu avea viza, deşi cu paşaportul său britanic, avea dreptul că orice cetăţean, la vremea aceea, să obţină viza pe loc, în aeroport.

Forţele de ordine au spus că în acea zi, acest lucru nu este posibil. Oamenii îl aşteptau în aeroport, dar Regele nu a fost lăsat să depăşească pista. I se pregătise un alt avion, pentru a părăsi imediat ţara. Majestatea Sa a refuzat.

Regele Mihai, octombrie 1994: “Sunt aici pentru a oferi deschis în mod public ocazia autorităţilor să dea poporului român şi mie însumi un răspuns clar la o întrebare decisivă: reconciliere sau nu? poporul român aşteaptă acest răspuns astăzi. Numai el, poporul român ne va judecă pe toţi”

Câţiva lideri ai opoziţiei l-au susţinut.

Dinu Patriciu, octombrie 1994, Deputat PL În 1994: “Este evident că ceea ce s-a întâmplat acum este abuziv, este lipsit de orice fel de logică. ngură explicaţie pentru ce s-a întâmplat acum este frică. este frică unui dictator de o persoană care îl poate pune în pericol”

Dar Regele nu a avut încotro. Angajaţii aeroportului i-au încărcat înapoi, bagajele, în aeronavă.Întors de la Strasbourg, preşedintele Ion Iliescu susţinea că asta era normal să se întâmple cu Regele Mihai.



Ion Iliescu, octombrie 1994, preşedintele României în 1994: “Ce să caute vineri la ora 2? Asta presupune un cadru normal. Este un cadru normal al relaţiilor cu cetăţeni străini sau cu cei care vor cetăţenie, deci trebuie să depună o cerere pentru a obţine viza şi care să fie însoţită de motivaţia corespunzătoare şi nu să facă trimitere la nu ştiu ce declaraţie de acum un an sau 2, ci să exprime în mod expres astăzi cadrul în care să vină, în acest context să ceară viza şi guvernul să judece”

PDSR nu îl recunoaştea pe Mihai I al României că român.

Oliviu Gherman, Octombrie 1994, preşedintele Senatului în 1994: “Nu ştiu la cine va referiţi. Eu ştiu că există un Mihai de Hohenzollern, nu ştiu să existe o Majestate a Sa Regele Mihai”

După ce la putere a sosit Emil Constantinescu, Regele Mihai a primit cetăţenia română. Istoricii spun că nici atunci nu i s-a făcut, însă, dreptate. Autorităţile au refuzat să îi dea numele de Mihai I de România, numindu-l doar Mihai I.

Atunci, Ion Iliescu declara: “Este un precedent cu consecinţe mai ample, cade exemplu intrarea în dreptul de posesie asupra vechilor proprietăţi regale. asta poate provoca consecinţe grave pentru stabilirea ţării”.

Regele a revenit în ţară, în 1997, ca cetăţean român. Şi de această dată, însă, vizita era limitată.

Regele Mihai I al României, 1997: “Pentru a 75-a aniversare a încoronării bunicului meu şi pe urmă pentru Sfânta Paracheva, la iaşi

Reporter: Ce veţi face aici?



Regele Mihai I al României, 1997: Atât. Astea două vizite. Pentru asta am venit



Reporter: Cu ce gânduri vă întoarceţi în România?



Regele Mihai I al României, 1997: Totdeauna când vin aici e emoţionant să vin înapoi. La Alba Iulia o să fie destul de emoţionat.



Reporter: Majestate, când vă veţi stabili în România?



Regele Mihai I al României, 1997: Asta nu ştiu încă”

În ciuda umilinţelor la care a fost supus, Regele Mihai a acceptat în 2001 o împăcare cu Ion Iliescu, considerată până azi un moment istoric controversat şi neînţeles. Atunci, Preşedintele Ion Iliescu i s-a adresat Regelui cu „Sire”.

Regele lasă, însă, de înţeles, că nu îl va ierta niciodată pentru felul în care a condus România.

Reporter: I-aţi iertat pe cei care v-au împiedicat să vă întoarceţi în ţară, chiar şi după căderea comunismului?

Regele Mihai I al României: Şi aici e o chestiune puţin delicată într-un fel, fiincă mie cel puţin nu îmi place să dau în cineva. Am mai spus-o la mai multă lume, când sunt întrebat dacă pot să iert sau nu asta devine o chestiune pur personală. Când e vorba de ceva personal, acolo poţi să ierţi, poţi să faci cumva... Ce eu nu pot să iert este ce au făcut din ţara noastră, unde au redus România. Asta nu se poate ierta niciodată, indiferent cine este.

Şi îmi pare foarte rău, dar trebuie să o spun foarte clar: astea sunt lucruri inadmisibile care nu sunt de iertat niciodată. Poate unii zic “săracii de ei...” Asta nu există! Fiindcă atunci când îţi baţi joc de un popor şi îi ţii într-un asemenea hal, că într-o închisoare, astea sunt lucruri care nu se pot acceptă în nicio lume civilizată.

Au făcut nemţii ce au făcut, ruşii ce au făcut... Au făcut şi la noi la fel, asta nu se poate ierta. Îmi pare rău s-o spun aşa brutal, dar eu aşa simt.

În 2011, după 60 de ani de când se adresa naţiunii din Parlament, Regele Mihai a fost invitat să susţină un discurs în faţa Camerelor Reunite. Atunci, Regele Mihai a evitat să dea mâna cu Ion Iliescu.