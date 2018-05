Un accident feroviar s-a produs in apropiere de orasul italian Torino. Un tren a lovit un camion, iar apoi a deraiat de pe sine. Doua persoane au murit, iar 20 au fost ranite - VIDEO

Accidentul s-a produs in apropiere de orasul italian Torino. Trenul a deraiat dupa ce a lovit camionul de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte de trecerea garniturii de tren si trei vagoane au sarit de pe sine in urma impactului. Doi oameni au murit si alti 20 au fost raniti, unii fiind in stare grava. Prima victima a fost conductorul trenului, iar cea de-a doua, soferul roman al masinii care insotea camionul.

Acesta a murit la spital.Romanul avea 64 de ani si dirija camionul de mare tonaj, inmatriculat in Lituania si care transporta o incarcatura deosebit de mare. Camioneta ce preceda vehiculul greu ar fi traversat fara probleme trecerea, dar cand barierele au inceput sa coboare, camionul de mare tonaj nu a reusit sa franeze la timp si s-a oprit pe calea ferata. Reprezentantii cailor ferate italiene spun ca bariera coborase regulamentar, inainte de apropierea trenului, insa soferul camionului a spulberat-o si a ajuns pe sine.