Un acrobat a cazut de la inaltime si a murit, la un festival, in Madrid. Mesajul tulburator trimis inaintea tragediei

Membrii trupei britanice i-au adus un omagiu artistului pe Twitter, scrie nme.com.

La festivalul din Spania, 35.000 de persoane au fost prezente in momentul in care un acrobat a cazut dintr-o cusca suspendata la 30 de metri inaltime.

Festivalul a fost intrerupt pentru 30 de minute, inainte ca trupa Green Day sa urce pe scena. Oamenii au protestat cerand ca festivalul sa fie intrerupt, insa, intr-un mesaj postat pe Twitter, Billie Joe Armstrong de la Green Day spune ca trupa nu a stiut de accidentul fatal care s-a petrecut inaintea concertului.

Acrobatul a fost tratat pe loc, insa a murit mai tarziu la spital. Membrii Green Day i-au adus un omagiu pe Twitter: "Tocmai am coborat de pe scena Mad Cool Festival cu o veste neplacuta. Un artist grozav, pe nume Pedro, si-a pierdut viata in aceasta seara intr-un tragic accident".

Pedro Aunion Monroy, 42 de ani, acrobatul mort in incidentul socant, i-a trimis un mesaj emotionant iubitului sau din Marea Britanie cu putin timp inainte de tragedie: "Abia astept sa-mi revad iubitul meu frumos. Iuire, vino in bratele mele!"

Pedro Aunion Monroy era stabilit in Marea Britanie si avea o relatie stabila cu Michael Sell.

Britanicii au cantat la festivalul care a durat trei zile, alaturi de Foo Fighters, Foals si Kings Of Leon. Organizatorii festivalului au transmis un comunicat sambata: "Mad Cool Festival regreta teribilul accident in care un acrobat a murit in a doua zi de festival. Din motive de securitate, festivalul a decis sa continue programul".

La inceputul acestei saptamani, show-ul formatiei Green Day de la Glasgow a fost anulat din cauza "conditiilor extreme ale vremii". Formatia Green Day a fost infiintata de Billie Joe Armstrong, in 1986, in Berkeley, California. In prezent, grupul este format din Billie Joe Armstrong (voce, chitara), Mike Dirnt (bas) si Tre' Cool (tobe). Trupa americana a lansat, incepand din 1990, un numar de 12 albume de studio, care s-au vandut in peste 75 de milioane de copii, la nivel mondial, si a castigat cinci premii Grammy.